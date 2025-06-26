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「やっている側は問題ない」落合博満氏が交流戦について言及

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 落合博満氏が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新した
  • 阪神ファンが「5試合連続逆転負け」を嘆くと、悲観することはないと発言
  • 「そのあたりを真剣に考えて報道してもらいたい」と試合内容に言及した
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