牡羊座・女性の運勢 自分のなかの理性と本能的な感覚が衝突する、ストレスフルなタイミング。いまの牡羊座には、いろいろな意味で自分に対し影響力のある誰かがいそうです。相手の考えや意見は参考になるし、積極的に受け入れがちでしょう。ただ、いまは自分のなかの何かがそれに対しノーというのかも。いままで比較的何でもウエルカムなモードだったので自分でも驚くのかな。もし何か強いストレスを感じたら、心や体