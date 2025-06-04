【ぷよぷよテトリス2S】 発売日：6月5日 価格：5,489円 セガは6月5日、Nintendo Switch 2 用アクションパズルゲーム「ぷよぷよテトリス2S」を発売する。 本作は、最大4人のプレーヤーが「ぷよぷよ」か「テトリス」を選び対戦する「ぷよぷよテトリス2」に新要素が追加されたタイトル。1つのフィールドを2人で操作する新モード「いっしょにぷよテ