まだ明るい日差しが残る17時前、東京都内の閑静な住宅街にある高級マンションに到着したのは、田中圭（40）を乗せたワンボックスカーだった。このマンションには田中が妻子と暮らす自宅がある。かつては毎日のように深夜まで飲み歩き、翌日は二日酔いのまま仕事場に現れていた田中だが、“不倫疑惑報道”以降、世のサラリーマンよりもさらに早い帰宅を強いられているのだ。5月16日、永野芽郁（25）の主演映画『かくかくしかじか』