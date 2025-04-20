´ÆÆÄºßÇ¤Ãæ¤ÎJ1¤Ç¤ÎÄÌ»»»î¹ç¿ô¤¬594¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿µ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤ÀÌ¾¸Å²°¡¦Ä¹Ã«Àî´ÆÆÄ¡áË­ÅÄJ1Ì¾¸Å²°¤ÎÄ¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤Î´ÆÆÄºßÇ¤Ãæ¤ÎJ1¤Ç¤ÎÄÌ»»»î¹ç¿ô¤¬20Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤ÎË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹­ÅçÀï¤Ç594¤È¤Ê¤ê¡¢¹­Åç¡¢±ºÏÂ¡¢»¥ËÚ¤òÎ¨¤¤¤Æ²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á»á¤Îµ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÄ¹Ã«Àî»á¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿À¶¿å¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼