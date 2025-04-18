この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。星佳は、世羅に遅刻癖と人任せな性格を直してほしいと伝えたのですが、本気で怒れませんでした。星佳と世羅の問題は解決しませんでしたが、星佳はセミさんに話を聞いてもらえただけでスッキリしたようです。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第46話をごらんください。