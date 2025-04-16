¥³¡¼¥»¡¼¤Ï¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØÀãÈ©Àº¡Ù¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë4·î¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Æü¤ä¤±»ß¤á¤Î½ÅÍ×À­¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡ªÁÖ¤ä¤«ÇòT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ò゙¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖAre You Ready¡©¡×¤ò¥­¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢16Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËµðÂç¤ÊÂçÃ«¤Î¹­¹ð¤¬ÅÐ¾ì¡£SHIBUYA109 ½ÂÃ«Å¹¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹­¹ð¤Ë¤Ï¡¢ARÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÁÈ¤ß