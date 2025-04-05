¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï4·î3Æü¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£2Æü¤Ë¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤È¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ìÎ§´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¯¹Å¤Ê´ØÀÇÀ¯ºö¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤¬µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤«¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áSPUTNIK¡¿»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ