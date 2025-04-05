¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î"ºÇÂç¤Îµ¾À·¼Ô"¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡ÄÊÆ»æ¤¬Êó¤¸¤¿Ž¢ÆüËÜ¼Ö¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¼ÖŽ£¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â
¢£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬¼Ö¼Ò²ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÇ·â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àè·îÈ¯É½¤·¤¿Í¢Æþ¼Ö¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬¡¢4·î3Æü¤ËÈ¯Æ°¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¼Â¤ËÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤À¡£´ØÀÇ¤Ç¿·¼Ö²Á³Ê¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨µÞÂ®¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤¢¤¨¤°ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤ÎÂ¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¤ò°ìÁØ¹ØÆþ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
±Æ¶Á¼Ö¼ï¤Ï·è¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À½¡×¤ÈÊÆ¹ñÌ±¤Ë¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ö¤Ç¤µ¤¨¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÉôÉÊ¤ò³¤³°¤«¤éÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍ¢ÆþÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤À¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö1Âæ¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ6000¥É¥ë¡ÊÌó90Ëü±ß¡Ë¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Î¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Á¥§¥¹¥Ö¥í¡¼»á¤ÏÆ±»æ¤Ë¡¢»þµ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¤â¡×¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏSUV¤¬Çä¤ì¶Ú¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ê¤É¤ÎÈæ³ÓÅª°Â¤¤¼Ö¼ï¤Ï³¤³°¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Û¤É¾å¤²Éý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡¢ÈéÆù¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¢£¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÉôÉÊ¤Ï24¥«¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¡Ä¸¸ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À½¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢·üÇ°¤ÎÊ§¿¡¤ËÌöµ¯¤À¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Æâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥ÉF150¤Ç¤¹¤é¡¢´°Á´¤Ê¹ñ»ºÉÊ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¡£
Æ±»æ¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥©¡¼¥ÉF150¤Ë¤Ï¡Ö¿ôÀéÅÀ¤ÎÉôÉÊ¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¼Â¤Ë¡Ö24¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤éÄ´Ã£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È¯ÅÅ¤òÃ´¤¦¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¥á¥¥·¥³À½¡¢¥¿¥¤¥ä¤ËÆ°ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¥«¥Ê¥ÀÀ½¡¢¥¿¥¤¥äËÜÂÎ¤Ï´Ú¹ñÀ½¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤«¤é¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤í¤Ë¤¦¤±¤ëÍ¢ÆþÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ò¹ñÆâ²½¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¶¡µëÌÖ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Æâ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¤¢¤ëÀìÌç²È¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿À¸»ºÂÎÀ©¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÊÅì´ß¤Î¡Ë¥á¥¤¥ó½£Á´ÂÎ¤ò¡ÊÃæÉô¡Ë¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤Ë°Ü¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÎã¤¨¡¢¤Û¤Ü¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£´°Á´¹ñ»º²½¤Ë»ê¤ì¤Ð¥È¥é¥ó¥×»á¤âËþÂ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¶È³¦¤Î¸½¼Â¤ò´Õ¤ß¤ë¤Ë¡¢¤Û¤ÜÌµÍý¶Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£
¢£ÆüËÜ¼Ö¤¬Ä¾·â¤ò¼õ¤±¤ëÍýÍ³
°ìÊý¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¤âÁá¤¯µÚ¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ö¤À¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Æâ¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëºß¸Ë¿ô¤¬ÊÆ¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÂ¨ºÂ¤Ë»ÔÈÎ²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡½¡½¤ÈÆ±»æ¤Ï¸À¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÏÂåÉ½ÅªÉÊÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ïµ»ö¤òÄÌ¤¸¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢Æü»º¡¢¥¹¥Ð¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ËÂç¤¤¯Íê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Î¤ª¤è¤½6Ê¬¤Î1¤ò¼«Æ°¼Ö¤¬Àê¤á¡¢Í¢½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¼Ö¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈÎÇäÍî¤Á¹þ¤ß¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤äÅ´¹Ý¤Ê¤É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤Èµ»ö¤ÏÏÀ¤¸¤ë¡£
¢£¡ÖÂÐ¹³¼êÃÊ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¶ì¶
ÆÍÁ³¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦È¿±þ¤·¤¿¤«¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï25¡ó¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¡×ÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤À¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤ÏÆüËÜ¤¬ÊóÉü´ØÀÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¿·â¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤¬Í¢½Ð°ÍÂ¸¤ÎÂÎ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÆ±ÌÁ¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÊóÉü¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÍ¢ÆþÉÊ¤Ï¼ç¤ËÅ·Á³¥¬¥¹¤äÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤À¡£¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹Åìµþ¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥Ã¥¯»á¤ÏÆ±»æ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ËÊóÉü´ØÀÇ¤òÀß¤±¤ë¤È¡ÊÅö³ºÉÊÌÜ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ç¡ËÆüËÜ¼«¿È¤¬¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£7Ç¯¥í¡¼¥ó¤ÇÌµÍý¤·¤Æ¹ØÆþ¤â¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î¶ì½Â¤ÎÁªÂò
ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êÄË¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤ÇºÇ¤â¶ì¤·¤à¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¼«¿È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö²Á³Ê¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¤¹¤Ç¤Ë2³äÄ¶¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¤¬½¸·×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢2022Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4Ëü9900¥É¥ë¡ÊÌó734Ëü±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢º£¤Ê¤ª¹â¤¤¿å½à¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¤³¤Î¶ì¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤µ¤òÁý¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¥Þ¥ê¥í¤Ç¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óÈÎÇäÅ¹¤ò±Ä¤à¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î»á¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö4Ëü¥É¥ë¡ÊÌó588Ëü±ß¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤¬°ìµ¤¤Ë4Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó662Ëü±ß¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó735Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÇ·â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë½Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÄ¾·â¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çã¤¤¼êÂ¦¤ÎÉÔ°Â¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥·¥¬¥ó½£¥µ¥¦¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥°¥é¥¹¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÀÇÈ¯Æ°Á°¤Ë¹ØÆþ·ÀÌó¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤µÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¡¢µ¯°¡¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤É¡¢¤¦¤Á¤¬°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´¤Æ¤Ë¡ÊÃÍ¾å¤²¤Î¡Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡×¤È¡¢¥°¥é¥¹¥Þ¥ó»á¤Ï´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ØÆþ¤òµÞ¤°¾ÃÈñ¼Ô¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤Ç¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë²ÈÄí¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¾Íè3Ç¯¤¬É¸½àÅª¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥ó´ü´Ö¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¶âÍøÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤7Ç¯¡Ê84¥«·î¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤Ç¤â¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¥Á¥¥óÀÇ¡×¤¬À¸¤ó¤À¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÏÄ¤ß
ÂçÉý¤Ê´ØÀÇ¶¯²½¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤òº¤µç¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Îà»÷¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¼ÂÎã¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1960Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯´ñÌ¯¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥¥óÀÇ¡×¤¬¤¢¤ë¡£Í¢Æþ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£Åö½é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·ÜÆùÍ¢ÆþÀÇ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Á¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´ÊÆ¸ø¶¦¥é¥¸¥ª¡ÊNPR¡Ë¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î´ØÀÇ¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢³¤³°Àª¤È¤Î¶¥Áè¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼»Ô¾ì¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¼Ò¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¢¥ì¥Þ¥ó»á¤ÏNPR¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö´ØÀÇ¤ÎºîÍÑ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÎÏÄ¤ß¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î25¡ó´ØÀÇ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÏÄ¤ß¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°Â²Á¤Ê¼Ö¤òÂ¤¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¸îËÇ°×¤Î²¸·Ã¤ËÍá¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥Áè°ÕÍß¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Çö¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£NPR¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤³¤½Âç·¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÂç¤¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂ¾ÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥¢¥ì¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆ»¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤½¤³¤Ï¸Å¤¤³¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡×¤¬À¸¤ó¤ÀÂå½þ
ËÇ°×¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ØÀÇÆ³Æþ¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¤¬¹ñºÝÅª¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤Ï¼«¤º¤È¡¢º£¤è¤ê¤â¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡£ÊÆ¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¤³¦Åª¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ö¤òÂ¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤Ë¡¢²áµî¤ÎÊÆÀ¯ÉÜ¼«¿È¤¬Æ³Æþ¤·¸½ºß¤Þ¤Ç»Ä¤ë¡Ö¥Á¥¥óÀÇ¡×¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£º£²ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤â¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤ËÄ¹´üÅª¤Ê°±Æ¶Á¤ò»Ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³È½¼¤È1400¿ÍÄ¶¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹210²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû1000²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´ØÀÇÀ¯ºö¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÀ¤é¤«¤Ê¾Úµò¤À¡×¤È¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ³°³Æ¼Ò¤¬¤³¤¦¤·¤¿Åê»ñ¤ËÆ°¤±¤Ð¡¢ÊÝ¸îËÇ°×À¯ºö¤Ï°ì»þÅª¤Ë¹ñÆâ»º¶È¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤äµ»½Ñ³×¿·¤ÎÄäÂÚ¤ò¾·¤¯´í¸±À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¥¥óÀÇ¡×¤ÎÎã¤¬Êª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ï²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¡¢»º¶È¹½Â¤¤òÈó¸úÎ¨¤Ê¾õÂÖ¤Ë¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
----------
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë