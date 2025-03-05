５日のテレビ朝日「モーニングショー」では、ドナルド・トランプ米大統領が、日本への関税を示唆し「日本の指導者に電話した」と発言したことを取り上げた。３日にトランプ大統領が、「日本の指導者に電話し、自国の通貨を切り下げ続けてはならないと伝えた」と発言し、この問題を解決するのが関税だと述べたと紹介した。一方で石破茂首相が４日の衆院財務金融委で「トランプ大統領から私に電話があったのかということでござ