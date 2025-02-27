日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、オンラインカジノを巡り１２球団に要請していた調査の結果を公表し、新たに７球団１４人の自己申告があったと発表した。対応した中村事務局長は「選手及び、監督、スタッフ、コーチに自主的に呼びかけたところ、２６日までに数球団から報告があった」と説明。「１２球団のうち、球団関係者から申告があったのは７球団、オンラインカジノを利用したのは１４人でした。いずれも刑法の単純賭博罪