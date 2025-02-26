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山田涼介　引っ越し当日に分かった恐怖の事実 エピソードにスタジオ戦慄

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 山田涼介が26日の番組で、引っ越し当日に分かった恐怖の事実を明かした
  • 引っ越したその日に、換気口にカメラがあることが判明したという
  • 「終わった!」とベッドに寝転がったら、カメラだったと話した
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