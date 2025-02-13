ドジャース佐々木朗希投手（２３＝前ロッテ）が、アリゾナ州グレンデールで１２日（日本時間１３日）から始まったキャンプで本格始動した。初めて入ったブルペンでは３５球を投げ、「状態はそこまで良くなかった」と振り返りながらも落差が大きいスプリットに捕手のバーンズは驚きの声を上げた。もちろん、まだ１日が終わっただけ。「今日経験したことを次に生かしてやっていけたら」と話したように、時間の経過とともになじ