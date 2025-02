人間の腸内には天の川銀河の星の数より多くの腸内細菌が存在しており、人の健康に重要な役割を果たしています。そんな腸内細菌の健康的なバランスを維持する上では、生きて腸に届く善玉菌を直接摂取するプロバイオティクスより、善玉菌のエサとなる食物繊維を摂取して腸内環境を整えてもらうプレバイオティクスの方が重要な可能性があることを示す研究結果が発表されました。Ecological dynamics of Enterobacteriaceae in the hum