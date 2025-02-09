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Ecological dynamics of Enterobacteriaceae in the human gut microbiome across global populations | Nature Microbiology
Fibre may help protect your gut from overgrowth of harmful bugs - new study
https://theconversation.com/fibre-may-help-protect-your-gut-from-overgrowth-of-harmful-bugs-new-study-246910
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