小島瑠璃子（2019年撮影） （C）ORICON NewS inc.オリコン

小島瑠璃子の夫が突然死去…「何があった」SNSで報道に驚く声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 小島瑠璃子の夫が4日に救急搬送され、死亡したと報じられた
  • 小島も軽傷という報道を受け、SNSでは驚きの声が相次いでいる
  • 「えー!?何があった」「え小島瑠璃子ちゃん、どうしたん..」などの声も
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小島瑠璃子の夫が死去

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