ユネスコ世界遺産に関する日本の誠意ない対応について、韓国側が反発の声を上げている。【注目】「国家的な恥」いつも日本を非難する韓国教授が自国民にピシャリ2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」についてだ。「明治日本の産業革命遺産」は、19世紀後半から20世紀初頭の日本において、産業化の移転が成功したことを示す一連の産業遺産群で、九州、山口県を中心に広範囲に広がる23の構成資産からなる。その遺