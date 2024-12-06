家賃2万6千円、築50年の木造アパートに引っ越しました―。そんな文言とともに、X上に投稿された部屋の写真が注目を集めている。間取りは2DKで、ダイニングキッチン7畳と畳の部屋6畳、ユニットバス付き。住んでいるのは、大学院1年の男性（24）だ。畳の部屋にはこたつと座布団が置かれ、ブラウン管テレビにラジカセ…と昭和を彩るアイテムが並ぶ。本当に2000年生まれですか！？【写真】2000年生まれの大学院生が暮らす家賃2万6千円