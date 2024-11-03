プリントシール（以下、プリ）機の『わたウサ』に、累計330万部を超える大ヒット小説『変な家』『変な絵』の作者「雨穴」プロデュースのホラーコース『変なプリ』が2025年1月5日（日）までの期間限定で搭載中。『変なプリ』は、とあるプリ機で起きた3人の少女の不審死にまつわる謎を、雨穴と一緒に解明していく新感覚ホラーミステリー。プリ機の中で起こる不審死、彼女たちが遺した謎の言葉、なぜその場所でなければならなかったの