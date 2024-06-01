我慢の限界がくる前に、関係がそこまでこじれていなくとも、人生リスクを鑑みて離婚を決意する人が増えているという。将来のリスクを予測し対策を図る“リスクヘッジ離婚”について、離婚問題に詳しい弁護士の後藤千絵氏に話を聞いた。 【画像】経済的自立、子どもがいない…「リスクヘッジ離婚」を選ぶ女性の特徴 我慢の限界が来る前に…リスクヘッジ離婚とは？ 離婚というと、我慢の限界に達して決断するものというイメӦ