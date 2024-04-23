衆院東京１５区補選（江東区、２８日投開票）で福永活也氏（４３）を擁立した政治団体ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首（５６）が２３日、同区内で、根本良輔氏（２９）が立候補している政治団体つばさの党の黒川敦彦代表（４５）の街頭演説中に単身、現れた。 【写真】電話ボックスの上に乗ってまでヤジを飛ばす陣営が 立花氏は、政治家女子４８党の幹事長だった黒川氏が反社会的勢力にお金を支払い、立花氏が暴力団か