【AFP＝時事】4日に発表された米ブルームバーグ（Bloomberg）の世界長者番付で、米アマゾン・ドットコム（Amazon.com）創業者のジェフ・ベゾス（Jeff Bezos）氏が、米実業家のイーロン・マスク（Elon Musk）氏を退け、首位の座を奪還した。ベゾス氏の純資産は、マスク氏の1980億ドル（約29兆8000億円）を上回り、2000億ドル（約30兆円）とされる。マスク氏が最高経営責任者（CEO）を務める米電気自動車（EV）大手テスラ（Tesla