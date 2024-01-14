親にとって、子どもはいつまでも可愛い存在です。30歳でも40歳でも、子どもが家庭を持とうと親にとっては変わらず愛おしい存在です。しかし、子どもが可愛いからといって、甘やかし続けるのは良いことではありません。親としては子どもを自立させ、自分の力で生きていくよう促すことも重要です。ここでは、金銭面で寛大すぎる義実家と、驚くべき旦那の出来事についてご紹介します！密かにお金をもらっていた「毎月、お小遣いが足り
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