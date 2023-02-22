南シナ海・サビナ礁に集結する中国船（右上の6隻）＝21日（共同）フィリピン沿岸警備隊は21日、同国の巡視船が中国側からレーザー照射を受けた南シナ海・アユンギン礁の海上巡回飛行任務を共同通信などに公開した。フィリピン軍が同礁の拠点として兵士を常駐させている座礁船はさび付いて老朽化。背後2キロ以内から威嚇する中国海警局の大型艦船にあらがうこともできず孤立無援に見えた。中国が事実上支配を固めつつある実態が明