出産のわずか4週間前に、妊娠しているのが「三つ子」であることが発覚した――。そんな驚きの経験について明かしたアメリカ人女性の動画が、現地メディアなどによって取り上げられ話題を呼んでいる。 View this post on Instagram A post shared by Knox Family (@knoxedoutnumbered)当時、夫のカイルさんと1人の息子を育てながらフルタイムで小学校の先生として働いていたジェネビーブ・ノックスさん。息子に