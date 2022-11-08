100円ショップのダイソーの出版社である大創出版は11月7日（月）、ダイソー初のオリジナルトレーディングカードゲーム『蟲神器』（むしじんぎ）の販売を全国のダイソーで開始した。ゲームがすぐに遊べる50枚入りのスターターセットと、ランダムなカードが5枚入ったブースターパックが発売されており、価格はいずれも税込110円。店舗によって取り扱い、入荷の時期は異なるとのこと。&#127775;【トレーディングカードゲーム蟲神