ドジャース・大谷翔平【写真：荒川祐史】フルカウント

大谷翔平のビジネス面「繁栄を続けている」副収入100億円超えの影響力

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 大谷翔平がグラウンド外でも大金を動かしていると米メディアが伝えている
  • フィールド外での収入(副収入)は約101億円になるだろうと予想
  • 球界で2位のブライス・ハーパーの約10億8000万円の10倍近い額となっている
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