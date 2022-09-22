この組み合わせは最高や♡ロッテの人気和風アイス「雪見だいふく」から、老舗料亭「菊乃井」の村田 吉弘氏が手掛けるカフェ「無碍山房（むげさんぼう）」と初コラボした新商品「菊乃井無碍山房監修 雪見だいふく匠のみたらし」が発売されます。本商品は、13年連続でミシュラン三ツ星を獲得した京都の老舗料亭「菊乃井」の日本を代表する料理人である村田氏監修の「雪見だいふく」です。雪見だいふくに”みたらし” …美味しく