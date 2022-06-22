TOWER RECORDS CAFEは、バトルロイヤルゲームの世界的大作『Apex Legends』が初めてコラボレーションするカフェ『Apex Legends -Nessie cafe-』を7月22日から渋谷店、8月20日から梅田NU茶屋町店にて開催。また、催事スペースでオリジナルグッズを発売します。累計1億人以上がプレイしてきた『Apex Legends』は、没入型ストーリーが特徴のヒーローシューターゲーム。作品タイトルにもなっている登場キャラ”レジェンド”達それ