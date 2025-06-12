¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥µ¥Á¥¨ ¥ª¥ª¥·¥Þ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¹ñºÝ¥â¥À¥ó¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥·¥ç¥¦2025¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥·¥ç¥¦ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é7·î21Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´Ö¡¢½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ ¼«Á³ºÒ³²¤Î·ã¿Ó²½¤äÉÑÈ¯¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ËÂÐºö¤Î½ÅÍ×