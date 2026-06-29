くわがた心 第3回単独ライブ「イタツキテアゲクワガタ」開催決定！

松竹芸能株式会社

くわがた心 単独ライブ 『イタツキテアゲクワガタ』が開催決定！

メディアでも活躍の場を広げるピン芸人・くわがた心。

今回のテーマは『修行』。いつもピンのくわがた心が○○に挑戦！？

このライブを通して様々な経験を積み、ますますパワーアップした彼女の90分を、

ぜひ劇場にてお楽しみください。

チケットは、FANYチケットにて6月30日（火）10:00～発売。

【本人コメント】

ホームの心斎橋角座で3回目の単独ライブを打たせていただきます！

心の底～～から、嬉しいです！！8月15日、お盆真っ只中！ご先祖さんの後にくわがた心にもお顔を見せに来て下さったら嬉しいです！

今回は初めてとあることに挑戦しました。先祖に会わせる顔をちょっと隠したいです！

でもみなさんには楽しんでいただけたらなって、心の底～～から、思います！！

ワクワクワガタ！



【プロフィール】

2001年5月22日生まれ大阪府出身の女性ピン芸人。

2919年「松竹ジャパングランプリ」ファイナリスト

2024年 第54回NHK上方漫才コンテスト決勝進出。

2025年 第25回新人お笑い尼崎大賞にて大賞を受賞。

2026年「ガキの使いやあらへんで」山-1グランプリに出場。

2026年6月 テレビ朝日「まいにち賞レース」優勝。

ネタでの評価も得られている傍ら情報番組でのリポーターなのでも活躍中。

更に持ち前の運動神経を活かし、フジテレビ「千鳥の鬼連チャン」や関西テレビ「関西駅伝No.1決定戦」に出演、マラソンイベントMCやゲストランナーとしても活躍するなど、

お笑いとスポーツの二刀流で存在感を放つ。

◆特技◆

ものまね（百貨店や車内アナウンス英語Ver.、ビールを注ぐ音など）、創作ダンス、

中・長距離走（フルマラソンベスト3時間57分23秒）

◆SNS◆

Instagram https://www.instagram.com/kokoro_kuwagata_888/

X https://x.com/kuwagatakokoro

TikTok https://www.tiktok.com/@kuwakoko?_t=8dUe1wJ14id&_r=1(https://www.tiktok.com/@kuwakoko?_t=8dUe1wJ14id&_r=1)

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCPZ0TVjgHpLVfQJP45F25Ng

《公演情報》

◆公演タイトル

第3回くわがた心単独ライブ

「イタツキテアゲクワガタ」

◆開催日

2026年8月15日（土）

18:30開場/19：00開演 （整理番号付き自由席）

◆出演者

くわがた心

◆会場

心斎橋角座

（大阪市中央区東心斎橋1丁目19-11号 鰻谷スクエアB1F）

◆料金

前売2500円/当日3000円（整理番号付き自由席）

FANY TICKETにて6/30(火)

10:00より発売。

https://ticket.fany.lol/event/detail/17680

◆問い合わせ先

松竹芸能 06-6258-8085