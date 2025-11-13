【LLMO対策資料】SEO専門企業アドマノ（株）が運営する「東京SEOメーカー」で最新のLLMO対策資料を11月13日新規公開！ ＃LLMO ＃SEO
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334271&id=bodyimage1】
■生成AI時代の新たな最適化 “LLMO” を体系化した最新資料を公開
アドマノ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：天野剛志）は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが回答を生成する際に、自社コンテンツが引用・参照されやすくなるための最適化手法 「LLMO（Large Language Model Optimization）」 を体系化したサービス資料を2025年11月に公開しました。
本資料は、検索アルゴリズムとAI回答モデル双方を長年研究してきた当社が、企業の AI時代における露出最大化・ブランド認知向上 を実現するために作成したものです。
■LLMOの重要性
生成AIの利用が急拡大する中、ユーザーは「検索→クリック」ではなく
「質問→AIの回答で完結」 という行動へシフトしています。
資料内では、LLMOの目的として以下を明確に示しています。
◎生成AI内での引用・参照を増やす
◎ブランド名の露出を拡大する
◎ChatGPT・AI経由の新しい流入経路を獲得する（※Google検索41.9%に対しChatGPTは0.19%）
また、Google検索セントラルの最新見解として「AI検索でもSEOの基本ベストプラクティスが有効」
と明示されている点にも触れています。
是非、資料をご覧ください。
●LLMO対策資料［最新］
https://www.switchitmaker2.com/contents_dl/contents_dl-llmo/
■公開資料の主な内容
資料では、LLMOの概念だけでなく 実務レベルの具体策 を網羅的に解説しています。
1. AIが“読みやすい”情報構造設計
FAQ形式、質問見出し（H2=質問／本文=回答）など、AIが理解しやすい構造を解説。
2. トピッククラスターによる内部リンク設計
AIがWebを「知識ネットワーク」として読み取る前提で最適化。
3. Schema.orgを用いた構造化データ実装
Article・FAQ・HowTo・Productなど、AI理解に直結するマークアップを推奨。
4. llms.txtの活用
GPTBotやGoogle-Extendedに対し、サイト情報を正しく伝達するファイルの設置方法。
5. EEAT・ブランディング・外部対策
権威メディア掲載、サイテーション獲得、実績ページ整備などAI推薦に不可欠な要素を整理。
■効果測定方法も明確化
資料では、LLMO施策の成果を可視化するために以下の指標を提示しています。
◎AI回答内での引用・言及数
◎ChatGPT・ClaudeなどAI経由の流入計測
◎ブランドクエリの増加
◎Ahrefsによるブランド言及数の計測
［アドマノ株式会社/東京SEOメーカーのご紹介］
東京SEOメーカー（https://www.switchitmaker2.com/）では、国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。SEO専門会社として13年の実績があります。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。難易度の高い大規模サイト（ECサイト、求人サイト、不動産サイト、各種検索サイト）のSEOが得意です。世界各国に展開している大手グローバル企業様からもご依頼を多数いただいております。
社内には、国内SEOチームと海外SEOチームがあり、アメリカ人、タイ人、ドイツ人、フランス人が在籍しています。
■アドマノ株式会社の概要
アドマノ 株式会社は、SEO専門会社として、SEOを中心に、SEOコンサルティングやデジタルマーケティング支援、オウンドメディア運営を行っているデジタルマーケティングカンパニーです。
プロのSEOコンサルティングとして、グローバル企業様の海外SEOから国内SEOまで幅広くSEOのサポートを実施しております。
国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングに精通しています。
■English Language Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
paveena suphawet
＜会社概要＞
アドマノ株式会社
公式メディアサイト：https://www.switchitmaker2.com/
コーポレートサイト：https://admano.co.jp/
事業内容：SEO事業、Webコンサルティング、オウンドメディア運営、広告事業、
住所:東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
電話：03-5981-9788
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334271&id=bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
■生成AI時代の新たな最適化 “LLMO” を体系化した最新資料を公開
アドマノ株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：天野剛志）は、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが回答を生成する際に、自社コンテンツが引用・参照されやすくなるための最適化手法 「LLMO（Large Language Model Optimization）」 を体系化したサービス資料を2025年11月に公開しました。
本資料は、検索アルゴリズムとAI回答モデル双方を長年研究してきた当社が、企業の AI時代における露出最大化・ブランド認知向上 を実現するために作成したものです。
■LLMOの重要性
生成AIの利用が急拡大する中、ユーザーは「検索→クリック」ではなく
「質問→AIの回答で完結」 という行動へシフトしています。
資料内では、LLMOの目的として以下を明確に示しています。
◎生成AI内での引用・参照を増やす
◎ブランド名の露出を拡大する
◎ChatGPT・AI経由の新しい流入経路を獲得する（※Google検索41.9%に対しChatGPTは0.19%）
また、Google検索セントラルの最新見解として「AI検索でもSEOの基本ベストプラクティスが有効」
と明示されている点にも触れています。
是非、資料をご覧ください。
●LLMO対策資料［最新］
https://www.switchitmaker2.com/contents_dl/contents_dl-llmo/
■公開資料の主な内容
資料では、LLMOの概念だけでなく 実務レベルの具体策 を網羅的に解説しています。
1. AIが“読みやすい”情報構造設計
FAQ形式、質問見出し（H2=質問／本文=回答）など、AIが理解しやすい構造を解説。
2. トピッククラスターによる内部リンク設計
AIがWebを「知識ネットワーク」として読み取る前提で最適化。
3. Schema.orgを用いた構造化データ実装
Article・FAQ・HowTo・Productなど、AI理解に直結するマークアップを推奨。
4. llms.txtの活用
GPTBotやGoogle-Extendedに対し、サイト情報を正しく伝達するファイルの設置方法。
5. EEAT・ブランディング・外部対策
権威メディア掲載、サイテーション獲得、実績ページ整備などAI推薦に不可欠な要素を整理。
■効果測定方法も明確化
資料では、LLMO施策の成果を可視化するために以下の指標を提示しています。
◎AI回答内での引用・言及数
◎ChatGPT・ClaudeなどAI経由の流入計測
◎ブランドクエリの増加
◎Ahrefsによるブランド言及数の計測
［アドマノ株式会社/東京SEOメーカーのご紹介］
東京SEOメーカー（https://www.switchitmaker2.com/）では、国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。SEO専門会社として13年の実績があります。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。難易度の高い大規模サイト（ECサイト、求人サイト、不動産サイト、各種検索サイト）のSEOが得意です。世界各国に展開している大手グローバル企業様からもご依頼を多数いただいております。
社内には、国内SEOチームと海外SEOチームがあり、アメリカ人、タイ人、ドイツ人、フランス人が在籍しています。
■アドマノ株式会社の概要
アドマノ 株式会社は、SEO専門会社として、SEOを中心に、SEOコンサルティングやデジタルマーケティング支援、オウンドメディア運営を行っているデジタルマーケティングカンパニーです。
プロのSEOコンサルティングとして、グローバル企業様の海外SEOから国内SEOまで幅広くSEOのサポートを実施しております。
国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングに精通しています。
■English Language Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
paveena suphawet
＜会社概要＞
アドマノ株式会社
公式メディアサイト：https://www.switchitmaker2.com/
コーポレートサイト：https://admano.co.jp/
事業内容：SEO事業、Webコンサルティング、オウンドメディア運営、広告事業、
住所:東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
電話：03-5981-9788
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334271&id=bodyimage2】
配信元企業：アドマノ株式会社
プレスリリース詳細へ