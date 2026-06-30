SINN PURETÉのオイルティント誕生♡ツヤとうるおい続く全5色をチェック

毎日のメイクに欠かせないリップだからこそ、発色や色持ちだけでなく、うるおいや心地よさにもこだわりたいもの。そんな大人の女性にぴったりな新作として、SINN PURETÉから「リップタッチ オイルティント」が登場します。グロスとティントの魅力を掛け合わせた新発想のリップは、ツヤ・発色・色持ち・うるおいを1本で実現。全5色の洗練されたカラーとともに、その魅力をご紹介します。

ツヤも色持ちも叶える新オイルティント

SINN PURETÉの「リップタッチ オイルティント」は、グロスのようなみずみずしいツヤ感と、ティントならではの色持ちを両立した新作リップです。

オイルと親和性の高いティント成分を採用することで、時間が経っても色がくすみにくく、美しい発色を長時間キープ。

さらに高密度オイルが唇の表面に3Dクッション膜を形成し、ふっくらとした立体感のある唇へ導きます。

また、刺激になりやすい強い防腐剤に依存しないオイルベース処方を採用。密着力の高いオイルがうるおいを閉じ込めるため、リップクリームなしでも乾燥しにくい快適な使用感が魅力です。

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レモンケーキの香りで気分まで華やかに

リップを塗るたびに広がるのは、まるで焼きたてのレモンケーキを思わせるシトラスグルマンノート。

トップにはレモンとオレンジのみずみずしい香り、ミドルにはバニラ、ラストにはキャラメルの甘い余韻が重なり、幸福感あふれる香りを楽しめます。

さらに、植物由来のフィラー成分※2としてアルニカ花エキスを配合。唇にハリとボリューム感を与え、縦ジワの目立ちにくいぷるんとした印象へ導きます。

※2 アルニカ花エキス

肌になじむ全5色のニュアンスカラー

「リップタッチ オイルティント」は4g、2,200円（税込）で展開。カラーは全5色です。

01 シーシェルグロウ



光をまとった貝のようなシアーなミルキーコーラル。

02 キャラメルヌード



まろやかでとろけるようなヌーディートーン。

03 ミルキーモーヴ



ミルクティーに薔薇を一滴加えたような知的なモーヴピンク。

04 アッシュプラム



熟れたプラムのような色気と落ち着きを感じるブラウンレッド。

05 ベイクドチェリー



ほろ苦いベイクドチェリーを思わせる深みのあるローズカラー。

透け感のある発色で肌なじみが良く、透明感や柔らかさ、洗練された印象を演出できるカラーラインナップです。

発売スケジュールは、2026年7月30日（木）よりSINN PURETÉ公式オンラインストアおよび伊勢丹新宿店にて先行予約開始。

8月7日（金）より伊勢丹新宿店、PLAZA、Cosme Kitchen、Biople、Biopで先行発売、9月14日（月）より百貨店や美容室サロン、そのほか取扱店舗で一般発売されます。

まとめ

毎日のメイクをもっと心地よく、自分らしく楽しみたい方におすすめのSINN PURETÉ「リップタッチ オイルティント」。

ツヤ・発色・色持ち・うるおいを兼ね備えた贅沢な処方に加え、レモンケーキを思わせる香りまで楽しめる注目アイテムです♡

肌になじむニュアンスカラー全5色から、自分らしい一本を見つけて、毎日のメイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪