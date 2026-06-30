猛暑でつらい生理の味方に…ピル最新事情、「ピルは太る」「35歳以上は飲めない」誤解に産婦人科医が回答
厚生労働省の発表によると、18〜49歳女性の約7割が生理痛などの月経トラブルにより、仕事や私生活に支障をきたしているという。そんな中、不調改善や生理日の移動に有効な選択肢として「ピル」に注目が集まる一方、「太る」「体に悪そう」といった誤解から服用を躊躇する人も少なくない。今回は夏場のピルの上手な活用法や各ピルの特徴について、クリニックフォア監修医で産婦人科専門医の山田光泰先生に聞いた。
【一覧】意外に知らない！？ピルの種類と注意点
■3種類のピル、これまで諦めていた人でも安心して飲める「ミニピル」も注目
1960年代にアメリカで経口避妊薬として開発されたピル。服用することでホルモンバランスを調整し、避妊や月経にまつわる諸症状の改善に効果があるとして、今や世界中で広く用いられている。そんなピルには、ホルモン量の配合の違いなどによって大きく3つの種類が存在する。まずはそれぞれの特徴、メリットや副作用を整理しよう。
【中用量ピル】
女性ホルモンのエストロゲン（卵胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）が主成分。大事な予定に合わせて「生理を一時的にズラす」目的や、月経周期異常の治療に使われる。配合されているエストロゲンの量が多いため、短期間の服用で確実に生理日をコントロールできるのが最大のメリット。ただし、その分、他のピルに比べて一時的な吐き気や頭痛、だるさなどの副反応が出やすい側面もある。吐き気止めを一緒に処方されることもある。
・こんな人・場合に向いている
「数週間後の旅行や大切なデートに生理が被りそう！ 今回だけピンポイントで生理日を移動させたい」というとき。
・主な副作用・注意点
吐き気、嘔吐、頭痛、乳房の張り、体のだるさなど。
【低用量ピル】
現在、最も一般的に広く飲まれているピル。卵胞ホルモンと黄体ホルモンが主成分で、中用量ピルよりも卵胞ホルモンの配合量が少ない。毎日決まった時間に飲み続けることで排卵を抑え、高い避妊効果を発揮する。生理痛の軽減、経血量の減少、PMS（月経前症候群）の改善、肌荒れ防止など、毎月のQOL（生活の質）をトータルで上げてくれるのが大きな特徴。飲み始めの1〜2ヵ月は一時的な副作用が出ることもあるが、体が慣れると次第に治まることが多い。
・こんな人・場合に向いている
「毎月の生理痛やイライラが辛い」「生理不順の『予期不安』をなくして、年間を通じてアクティブに楽しみたい」という人。
・主な副作用・注意点
飲み始めの初期（数十日間）に軽い吐き気、不正出血、乳房の張り、頭痛。※ごく稀に血栓症のリスクあり。
【ミニピル（黄体ホルモン単剤ピル）】
中用量ピルや低用量ピルと異なり、卵胞ホルモンを含まず、黄体ホルモンだけを配合した新しいタイプのピル。海外では歴史があるが、日本国内で製造・販売が始まったのは2026年からという最新の選択肢だ。低用量ピルで懸念される血管が詰まる「血栓症」のリスクが極めて低いため、持病や年齢でこれまでピルを諦めていた人でも安心して飲める選択肢として今、注目されている。
・こんな人・場合に向いている
「35歳以上でタバコを吸う」「肥満気味」「授乳中」「片頭痛持ち」などで、低用量ピルの服用を諦めていた人。
・主な副作用・注意点
不正出血（特に飲み始めの時期）、月経周期の変化（生理が来なくなるなど）、頭痛など。注意点として、毎日同じ時間にきっちり服用する必要があり、低用量ピルに比べて不正出血が起きやすい傾向がある。
ただでさえ体に負担の多い夏場、この時期の生理期間はいっそう憂鬱なもの。この夏、旅行やレジャーへの参加を考えている人にとって、ピルは快適に過ごすための有効な選択肢となる。夏からピルを飲み始める利点や注意点、上手な活用法について、山田先生に聞いた。
――猛暑の中のお出かけならではの、生理にまつわる懸念点にはどのようなことがありますか？
「ナプキンの蒸れによるデリケートゾーンの皮膚トラブルがまずひとつ。あとは大量の発汗や水分不足、冷房による冷えから血流が悪化し、もともと生理痛がある人は頭痛やだるさ、腹痛がさらに悪化する懸念があります」
ーーそれらの懸念や予期不安をなくす選択肢として「ピル」がありますが、飲む際の注意点を教えてください。
「どのピルも毎日決まった時間に飲むことです。調子が良くなったからと途中で服用をやめてしまう方も多いですが、生理痛などの症状がまたぶり返し、避妊効果もなくなってしまいます。さらに重要なのが副作用のリスク管理です。低用量ピルには稀に血栓症のリスクがありますが、これは飲み始めの初期（1〜3ヵ月）が最も高く、継続で下がっていく性質があります。勝手に中断してまた再開することを繰り返すと、最もリスクの高い状態を自ら作り出すことになり注意が必要です。また、服用中は年に1回は乳がん・子宮頸がん検診を受けるようにください」
――初期の副作用にはだるさや吐き気、頭痛などがありますが、「夏バテ」や「軽い熱中症」は見分けがつきますか？
「どちらも似た症状が出るので難しいですが、ピルの副作用による吐き気では熱中症のように大量の汗をかくことはありません。ただし、熱中症も重症化すると逆に汗が出なくなるため見極めが必要です。いずれにしても熱中症は命にかかわる場合もあるため、高温環境に長くいた状況であればまずは熱中症を疑ってください。体を冷やし水分補給する対策を最優先しましょう。また、脱水は血液が濃くなり固まりやすくなるため、血栓症のリスクを引き上げます。夏場はいつも以上に意識的な水分補給を心がけてください」
■夏の旅行やレジャー、「予定の直前」に飲み始めるのがNGなワケ
――夏の旅行やレジャーを楽しむためには、何日前に婦人科を受診してピルを飲み始めれば間に合いますか？
「旅行やイベントの1〜2ヵ月前の受診がベストです。早いタイミングであれば生理日を『早める』という方法が取れます。早めたい生理の前の周期から服用し、2週間ほどでやめることで、次の生理を前倒しで終わらせられます。旅行の2日前など直前になると生理を『遅らせる』方法一択になり、旅行期間中にピルを飲み続けなければなりません。万が一そこで副作用が強く出ると、体調不良でレジャーを楽しめなくなることがあります。余裕を持って受診するのがおすすめです」
――ピルによる副作用を減らす方法はあるのでしょうか？
「飲む時間帯を『寝る前』にするのが一番のおすすめです。就寝中に吐き気やだるさのピークが過ぎ去るため、ストレスなく服用できる場合があります。夜飲むのが難しい方は、吐き気止めの薬を併用するのも手です。通常の低用量ピルで強い吐き気が出ることは少ないですが、生理日移動に使う中用量ピルでは出ることがあります」
ーー副作用はどれくらい続きますか？
「だいたい1〜3シート（1〜3ヵ月くらい）で体が慣れ、消えていくことが多いと説明しています。もし3ヵ月以上経っても続くようであれば体に合っていない可能性があるので、我慢せず受診し、別の種類やホルモン量の異なる薬への変更を検討してみてください」
――「太る」といったネット上の噂により躊躇している人も多いです。初心者の誤解について教えてください。
「大規模な調査研究によって、明確に間違いだと立証されています。非服用者と比較しても統計的な体重増加のデータは出ていません。体調が良くなり食欲が増して一時的に太ったように感じたり、むくみが出たりするような個人差は考えられますが、医学的にピルの成分そのもので太るという因果関係は説明されておらず、過剰に心配する必要はありません」
※参考：https://www.jsog.or.jp/news/pdf/CQ30-31.pdf
――以前より、ピル処方のために婦人科を受診することのハードルは下がっていると感じますか？
「確実に下がっていると思います。医療機関の発信により『ピル＝避妊』という大昔のイメージから、生理痛やPMS、生理周期の改善などヘルスケア全般に役立つものという認識がSNSで拡散され、若い世代に届きやすくなりました。さらにオンライン診療の普及も影響していると思います」
――オンライン診療を活用することのメリットを教えてください。
「婦人科未経験の方が抱きがちな『内診台での痛い検査』への恐怖心や心理的不安がないこと、忙しくても地域を問わずスマホ一つで手軽に相談できるのが大きなメリットです。ただ、オンラインだけに頼るのもよくありません。子宮や卵巣の状態チェックや、定期的ながん検診などは対面でしか行えないからです。理想は一度対面で診てもらい、継続処方をオンラインにする形。近くにクリニックがない場合でも、いざという時の拠点となる『対面のかかりつけ医』をどこかに見つけておき、年に1回は対面受診するという正しい使い分けをしていただきたいです」
＜監修＞
山田光泰先生
クリニックフォア監修医・産婦人科専門医・母体保護法指定医。大阪大学医学部を卒業後、産婦人科専門医として大学病院等で主に生殖医療に従事。その後、厚生労働省に出向し、医系技官として不妊治療・出生前診断等の母子保健領域における行政施策推進に携わる。現職では女性のライフステージに応じたウェルネス向上をサポートすべく、ICT等を活用したスマートな課題解決の実現を目指す。
■3種類のピル、これまで諦めていた人でも安心して飲める「ミニピル」も注目
1960年代にアメリカで経口避妊薬として開発されたピル。服用することでホルモンバランスを調整し、避妊や月経にまつわる諸症状の改善に効果があるとして、今や世界中で広く用いられている。そんなピルには、ホルモン量の配合の違いなどによって大きく3つの種類が存在する。まずはそれぞれの特徴、メリットや副作用を整理しよう。
【中用量ピル】
女性ホルモンのエストロゲン（卵胞ホルモン）とプロゲステロン（黄体ホルモン）が主成分。大事な予定に合わせて「生理を一時的にズラす」目的や、月経周期異常の治療に使われる。配合されているエストロゲンの量が多いため、短期間の服用で確実に生理日をコントロールできるのが最大のメリット。ただし、その分、他のピルに比べて一時的な吐き気や頭痛、だるさなどの副反応が出やすい側面もある。吐き気止めを一緒に処方されることもある。
・こんな人・場合に向いている
「数週間後の旅行や大切なデートに生理が被りそう！ 今回だけピンポイントで生理日を移動させたい」というとき。
・主な副作用・注意点
吐き気、嘔吐、頭痛、乳房の張り、体のだるさなど。
【低用量ピル】
現在、最も一般的に広く飲まれているピル。卵胞ホルモンと黄体ホルモンが主成分で、中用量ピルよりも卵胞ホルモンの配合量が少ない。毎日決まった時間に飲み続けることで排卵を抑え、高い避妊効果を発揮する。生理痛の軽減、経血量の減少、PMS（月経前症候群）の改善、肌荒れ防止など、毎月のQOL（生活の質）をトータルで上げてくれるのが大きな特徴。飲み始めの1〜2ヵ月は一時的な副作用が出ることもあるが、体が慣れると次第に治まることが多い。
・こんな人・場合に向いている
「毎月の生理痛やイライラが辛い」「生理不順の『予期不安』をなくして、年間を通じてアクティブに楽しみたい」という人。
・主な副作用・注意点
飲み始めの初期（数十日間）に軽い吐き気、不正出血、乳房の張り、頭痛。※ごく稀に血栓症のリスクあり。
【ミニピル（黄体ホルモン単剤ピル）】
中用量ピルや低用量ピルと異なり、卵胞ホルモンを含まず、黄体ホルモンだけを配合した新しいタイプのピル。海外では歴史があるが、日本国内で製造・販売が始まったのは2026年からという最新の選択肢だ。低用量ピルで懸念される血管が詰まる「血栓症」のリスクが極めて低いため、持病や年齢でこれまでピルを諦めていた人でも安心して飲める選択肢として今、注目されている。
・こんな人・場合に向いている
「35歳以上でタバコを吸う」「肥満気味」「授乳中」「片頭痛持ち」などで、低用量ピルの服用を諦めていた人。
・主な副作用・注意点
不正出血（特に飲み始めの時期）、月経周期の変化（生理が来なくなるなど）、頭痛など。注意点として、毎日同じ時間にきっちり服用する必要があり、低用量ピルに比べて不正出血が起きやすい傾向がある。
ただでさえ体に負担の多い夏場、この時期の生理期間はいっそう憂鬱なもの。この夏、旅行やレジャーへの参加を考えている人にとって、ピルは快適に過ごすための有効な選択肢となる。夏からピルを飲み始める利点や注意点、上手な活用法について、山田先生に聞いた。
――猛暑の中のお出かけならではの、生理にまつわる懸念点にはどのようなことがありますか？
「ナプキンの蒸れによるデリケートゾーンの皮膚トラブルがまずひとつ。あとは大量の発汗や水分不足、冷房による冷えから血流が悪化し、もともと生理痛がある人は頭痛やだるさ、腹痛がさらに悪化する懸念があります」
ーーそれらの懸念や予期不安をなくす選択肢として「ピル」がありますが、飲む際の注意点を教えてください。
「どのピルも毎日決まった時間に飲むことです。調子が良くなったからと途中で服用をやめてしまう方も多いですが、生理痛などの症状がまたぶり返し、避妊効果もなくなってしまいます。さらに重要なのが副作用のリスク管理です。低用量ピルには稀に血栓症のリスクがありますが、これは飲み始めの初期（1〜3ヵ月）が最も高く、継続で下がっていく性質があります。勝手に中断してまた再開することを繰り返すと、最もリスクの高い状態を自ら作り出すことになり注意が必要です。また、服用中は年に1回は乳がん・子宮頸がん検診を受けるようにください」
――初期の副作用にはだるさや吐き気、頭痛などがありますが、「夏バテ」や「軽い熱中症」は見分けがつきますか？
「どちらも似た症状が出るので難しいですが、ピルの副作用による吐き気では熱中症のように大量の汗をかくことはありません。ただし、熱中症も重症化すると逆に汗が出なくなるため見極めが必要です。いずれにしても熱中症は命にかかわる場合もあるため、高温環境に長くいた状況であればまずは熱中症を疑ってください。体を冷やし水分補給する対策を最優先しましょう。また、脱水は血液が濃くなり固まりやすくなるため、血栓症のリスクを引き上げます。夏場はいつも以上に意識的な水分補給を心がけてください」
■夏の旅行やレジャー、「予定の直前」に飲み始めるのがNGなワケ
――夏の旅行やレジャーを楽しむためには、何日前に婦人科を受診してピルを飲み始めれば間に合いますか？
「旅行やイベントの1〜2ヵ月前の受診がベストです。早いタイミングであれば生理日を『早める』という方法が取れます。早めたい生理の前の周期から服用し、2週間ほどでやめることで、次の生理を前倒しで終わらせられます。旅行の2日前など直前になると生理を『遅らせる』方法一択になり、旅行期間中にピルを飲み続けなければなりません。万が一そこで副作用が強く出ると、体調不良でレジャーを楽しめなくなることがあります。余裕を持って受診するのがおすすめです」
――ピルによる副作用を減らす方法はあるのでしょうか？
「飲む時間帯を『寝る前』にするのが一番のおすすめです。就寝中に吐き気やだるさのピークが過ぎ去るため、ストレスなく服用できる場合があります。夜飲むのが難しい方は、吐き気止めの薬を併用するのも手です。通常の低用量ピルで強い吐き気が出ることは少ないですが、生理日移動に使う中用量ピルでは出ることがあります」
ーー副作用はどれくらい続きますか？
「だいたい1〜3シート（1〜3ヵ月くらい）で体が慣れ、消えていくことが多いと説明しています。もし3ヵ月以上経っても続くようであれば体に合っていない可能性があるので、我慢せず受診し、別の種類やホルモン量の異なる薬への変更を検討してみてください」
――「太る」といったネット上の噂により躊躇している人も多いです。初心者の誤解について教えてください。
「大規模な調査研究によって、明確に間違いだと立証されています。非服用者と比較しても統計的な体重増加のデータは出ていません。体調が良くなり食欲が増して一時的に太ったように感じたり、むくみが出たりするような個人差は考えられますが、医学的にピルの成分そのもので太るという因果関係は説明されておらず、過剰に心配する必要はありません」
※参考：https://www.jsog.or.jp/news/pdf/CQ30-31.pdf
――以前より、ピル処方のために婦人科を受診することのハードルは下がっていると感じますか？
「確実に下がっていると思います。医療機関の発信により『ピル＝避妊』という大昔のイメージから、生理痛やPMS、生理周期の改善などヘルスケア全般に役立つものという認識がSNSで拡散され、若い世代に届きやすくなりました。さらにオンライン診療の普及も影響していると思います」
――オンライン診療を活用することのメリットを教えてください。
「婦人科未経験の方が抱きがちな『内診台での痛い検査』への恐怖心や心理的不安がないこと、忙しくても地域を問わずスマホ一つで手軽に相談できるのが大きなメリットです。ただ、オンラインだけに頼るのもよくありません。子宮や卵巣の状態チェックや、定期的ながん検診などは対面でしか行えないからです。理想は一度対面で診てもらい、継続処方をオンラインにする形。近くにクリニックがない場合でも、いざという時の拠点となる『対面のかかりつけ医』をどこかに見つけておき、年に1回は対面受診するという正しい使い分けをしていただきたいです」
＜監修＞
山田光泰先生
クリニックフォア監修医・産婦人科専門医・母体保護法指定医。大阪大学医学部を卒業後、産婦人科専門医として大学病院等で主に生殖医療に従事。その後、厚生労働省に出向し、医系技官として不妊治療・出生前診断等の母子保健領域における行政施策推進に携わる。現職では女性のライフステージに応じたウェルネス向上をサポートすべく、ICT等を活用したスマートな課題解決の実現を目指す。