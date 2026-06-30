◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1−2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。1―1の後半アディショナルタイムにブラジルの勝ち越しを許した。そのまま1―2で逆転負けを喫し、ベスト32で敗退。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

後半アディッショナルタイムに勝ち越しを許し、敗戦。決勝T1回戦の壁、ブラジルの壁は高かった。試合後のインタビューで、目を真っ赤にした堂安律は「力不足ですね」と肩を落とし、「日本サッカーが優勝するために全選手、必死に準備してやってきて、世界はやっぱレベルが高いなと思います」と続けた。

目標に掲げていた優勝に届かず、ベンチではうつむき、涙する姿があった。それでも、堂安は気丈に「これから、まだまだ目標優勝というのは変えてはいけないと思うし、選手が言い続けることによって、国民の皆さんがついてきてくれると思うので、素晴らしいサポートをしてくれましたし、皆さんに感謝したいと思う」と語った。

サポーターへの言葉を求められると、「非常に申し訳なく思います」と謝罪。「本心でW杯優勝狙っていましたし、皆さんの熱量も同じくらい感じていたので、これからも選手たちは前向いてやっていこうと思うし、日本サッカー、進歩できるように頑張っていきたいので、これからも後押しをお願いしたいと思う」と呼びかけた。。