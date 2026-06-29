セサミストリートとひんやり体験！ビオレ×ハンズが夏の体験型クーリングスポットを3都市で開設
2026年の日本の夏も、過酷な暑さが見込まれており、熱中症リスクの軽減や暑熱対策の重要性はこれまで以上に高まっている。こうした背景から、肌を通して社会とのつながりを広げるモノづくりに取り組む「ビオレ」と、今年創業50周年を迎える生活雑貨店「ハンズ」が連携。エンターテインメント性と機能性を組み合わせた新しい暑熱対策を提案していく。
【画像】セサミストリートデザインのひんやりアイテム
その中核として、2026年6月29日(月)から、ハンズ博多店、新宿店、京都店の3都市の店舗を巡る体験型「セサミストリート クーリングスポット」を順次開設する。ブース内では、世界中で愛される「セサミストリート」のキャラクターたちが彩る空間で、累計出荷数量1600万個(※1)を突破した「ビオレ 冷タオル」などの冷却グッズを体験できる。
(※1)2020年2月〜2026年5月累計出荷数量 インテージ調べ
■ひんやり体験！楽しく暑熱対策「セサミストリート クーリングスポット」
店舗内に設置される特設ブースは、「エルモ」や「クッキーモンスター」など幅広い世代に親しまれる「セサミストリート」のキャラクターたちで彩られた空間。各店舗の特設ブースでは期間中、毎日先着で「ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン」の現品が1包プレゼントされる(※なくなり次第終了)。「冷タオル×セサミストリート」のかわいいデザインをきっかけとして、暑熱対策啓発の広がりをめざしていく。
■ひんやり体験
・冷ハンディミスト：シュッとした瞬間に肌温度マイナス10度(※2)。ひと吹きで肌の熱を一気に奪い、冷感ヴェールをまとう
・冷タオル：のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間続く(※3)。気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続ける
・ファンの風：ブース内のファンが気化熱による蒸発をさらに促進し、その場で圧倒的なひんやり感を体感できる
(※2)気化熱による。30度の屋外で使用した場合
(※3)30度の屋外で使用した場合(日なた・日陰の休憩含む)
■実施日程・場所
・ハンズ博多店：2026年6月29日(月)〜7月9日(木)
夏の暑さが本格化する九州エリアの玄関口から、快適な夏の過ごし方を発信する
・ハンズ新宿店：2026年7月17日(金)〜7月30日(木)(※最終日のみ17時まで)
最大級の旗艦店にて、通勤・通学・買い物途中の多くの人にオアシス空間を提供する
・ハンズ京都店：2026年8月7日(金)〜8月23日(日)(※最終日のみ17時まで)
酷暑が予想される盆地の京都にて、観光客や地域の人の肌を冷やす
■数量限定で販売中！セサミストリートデザインのひんやりアイテム
■ビオレ 冷タオル
のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間続く(※3)冷却シート。首にかけて使える50センチの大判シート(50センチ×20センチ)で、厚手のシートに含まれる冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続ける。メントール配合でひんやり感が長続きするのもポイントだ。
(※3)30度の屋外で使用した場合(日なた・日陰の休憩含む)
[HEAD]ビオレ 冷ハンディミスト[/SHEAD]
暑いと感じたときに使える、シュッと肌に浴びた瞬間に肌温度マイナス10度(※2)の冷却スプレー。逆さまでも使える便利なミストは、持ち運びにもうれしいロック機能付き。シュッと吹きかければ冷感ヴェールが汗に反応し、ひんやり感が復活する(※メントールによる)。速乾処方で服の濡れが気にならないのもポイント。
(※2)気化熱による。30度の屋外で使用した場合
博多・新宿・京都のハンズ3店舗に順次登場するクーリングスポットは、エルモやクッキーモンスターに囲まれながら冷却グッズをその場で体感できる貴重な機会だ。夏のおでかけのついでに立ち寄り、肌温度マイナス3度の冷感を体験してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】セサミストリートデザインのひんやりアイテム
その中核として、2026年6月29日(月)から、ハンズ博多店、新宿店、京都店の3都市の店舗を巡る体験型「セサミストリート クーリングスポット」を順次開設する。ブース内では、世界中で愛される「セサミストリート」のキャラクターたちが彩る空間で、累計出荷数量1600万個(※1)を突破した「ビオレ 冷タオル」などの冷却グッズを体験できる。
■ひんやり体験！楽しく暑熱対策「セサミストリート クーリングスポット」
店舗内に設置される特設ブースは、「エルモ」や「クッキーモンスター」など幅広い世代に親しまれる「セサミストリート」のキャラクターたちで彩られた空間。各店舗の特設ブースでは期間中、毎日先着で「ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン」の現品が1包プレゼントされる(※なくなり次第終了)。「冷タオル×セサミストリート」のかわいいデザインをきっかけとして、暑熱対策啓発の広がりをめざしていく。
■ひんやり体験
・冷ハンディミスト：シュッとした瞬間に肌温度マイナス10度(※2)。ひと吹きで肌の熱を一気に奪い、冷感ヴェールをまとう
・冷タオル：のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間続く(※3)。気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続ける
・ファンの風：ブース内のファンが気化熱による蒸発をさらに促進し、その場で圧倒的なひんやり感を体感できる
(※2)気化熱による。30度の屋外で使用した場合
(※3)30度の屋外で使用した場合(日なた・日陰の休憩含む)
■実施日程・場所
・ハンズ博多店：2026年6月29日(月)〜7月9日(木)
夏の暑さが本格化する九州エリアの玄関口から、快適な夏の過ごし方を発信する
・ハンズ新宿店：2026年7月17日(金)〜7月30日(木)(※最終日のみ17時まで)
最大級の旗艦店にて、通勤・通学・買い物途中の多くの人にオアシス空間を提供する
・ハンズ京都店：2026年8月7日(金)〜8月23日(日)(※最終日のみ17時まで)
酷暑が予想される盆地の京都にて、観光客や地域の人の肌を冷やす
■数量限定で販売中！セサミストリートデザインのひんやりアイテム
■ビオレ 冷タオル
のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間続く(※3)冷却シート。首にかけて使える50センチの大判シート(50センチ×20センチ)で、厚手のシートに含まれる冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続ける。メントール配合でひんやり感が長続きするのもポイントだ。
(※3)30度の屋外で使用した場合(日なた・日陰の休憩含む)
[HEAD]ビオレ 冷ハンディミスト[/SHEAD]
暑いと感じたときに使える、シュッと肌に浴びた瞬間に肌温度マイナス10度(※2)の冷却スプレー。逆さまでも使える便利なミストは、持ち運びにもうれしいロック機能付き。シュッと吹きかければ冷感ヴェールが汗に反応し、ひんやり感が復活する(※メントールによる)。速乾処方で服の濡れが気にならないのもポイント。
(※2)気化熱による。30度の屋外で使用した場合
博多・新宿・京都のハンズ3店舗に順次登場するクーリングスポットは、エルモやクッキーモンスターに囲まれながら冷却グッズをその場で体感できる貴重な機会だ。夏のおでかけのついでに立ち寄り、肌温度マイナス3度の冷感を体験してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。