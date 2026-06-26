台風の接近に伴う大雨の影響で、近畿、中国地方では２６日、河川の増水や土砂崩れが相次いだ。

雨は同日午後から小康状態となったものの、２７日には台風７号に加え、８号も最接近する見込み。関係機関は警戒を強めている。

京都市内では河川の増水が相次いだ。市によると、同市左京区で２６日早朝、岩倉川の護岸の一部が数メートル崩れた。市は周辺の一部の市道を通行止めにするなどの対応を行った。京都府精華町では、土砂災害が発生したとして２３９世帯５２９人に一時、危険度が最も高い警戒レベル５の「緊急安全確保」が発令された。

兵庫県淡路市の川では２６日午後０時半頃、市内に住む新聞配達員佐久間清貴さん（７２）がうつぶせの状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認された。当時は雨で川が増水していたといい、県警は、佐久間さんが誤って転落して流された可能性があるとみて、状況を調べている。

山口県柳井市の柳井地区広域消防本部によると、山口県平生町小郡に住む男性から２６日午後７時４５分頃に、「家が土砂崩れで倒壊した」と１１９番通報があった。高齢男性１人が生き埋めになっているという情報がある。

文部科学省によると、大雨の影響で２６日に２８都府県の国公私立小中高校など１３７８校が休校した。最も多いのは沖縄県の４１８校で、次いで福岡県が２７５校だった。また、同日午後３時時点で、岡山や熊本など９県計１１４校が避難所となっている。