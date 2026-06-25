ディズニー系YouTuberが解説する満足度を高める秘訣。「義務感で回るのはお金の無駄」

ディズニー系YouTuberのニコートが、YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」にて「【9割の人が知らない】5月以降のディズニーシーでやってはいけないNG行動10選！」と題した動画を公開した。動画では、大混雑が予想されるディズニーシーでの失敗を避けるための具体的な対策が語られている。



ニコートは「5月以降のディズニーシーは失敗しやすい場所」だと指摘し、充実した1日を送るために避けるべき「NG行動」を順番に解説した。特に注目すべきは、開園時間の変動やエントランス工事による待機列の狭縮化といった、事前の情報収集の重要性である。



また、パーク内の移動についても独自の視点を提供している。ディズニーシーは中央に海がある構造上、斜めに横断できず、「歩きにくい作り」になっている。そのため、「同じエリアに戻る」ような非効率な移動は疲労を蓄積させ、満足度を低下させると警告する。解決策として、1つのエリアを楽しみきってから隣のエリアへ順繰りに移動する手段を推奨した。



さらに、「同行者を無視する」「休憩を取らない」「帰り際のお土産購入」といった行動もNGとして挙げている。「義務感で回るのはお金の無駄」と語り、大混雑の中でも意図的に休憩を増やし、お土産はお昼頃に購入するなど、心身の余裕を保つための具体的なメソッドを提示した。



最後に、計画に固執せずトラブルにも柔軟に対応することの重要性を強調している。駐車料金の値上げが控える中、動画内で伝授された数々の攻略法は、ディズニーシーでの1日を最高のものにするための強力な指針となる。