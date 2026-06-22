キヤノン 夏のキャッシュバック2026

キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、ミラーレスカメラや交換レンズなどを対象とした「キヤノン 夏のキャッシュバック2026」を6月26日（金）から開始する。対象購入期間は8月17日（月）まで。

期間中に対象製品を購入して所定の手続きを行う事で、キャッシュバックが受けられるキャンペーン。

対象製品には、ミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターなどが含まれる。単体での最大キャッシュバック額は7万円分。

また、カメラとレンズの同時購入、レンズの2本以上同時購入、対象のカメラまたはレンズと指定アクセサリーの同時購入により、キャッシュバック金額が増額される。

キャンペーン名

キヤノン 夏のキャッシュバック2026

購入期間

2026年6月26日（金）～8月17日（月）

応募締切

2026年8月31日（月）※当日消印有効

ミラーレスカメラ

7万円キャッシュバック

3万円キャッシュバック

2万円キャッシュバック

1万5,000円キャッシュバック

1万円キャッシュバック

8,000円キャッシュバック

RFレンズ

4万5,000円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）

4万円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）

2万5,000円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）

2万円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）

1万5,000円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）

1万円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）

5,000円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）

3,000円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）

デジタルシネマカメラ

7万円キャッシュバック

レンズ一体型カメラ

2万円キャッシュバック

1万5,000円キャッシュバック

コンパクトフォトプリンター

2,000円キャッシュバック

アクセサリー同時購入による増額

EOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R5 Mark II・ボディーEOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II・ボディーEOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8・ボディー EOS R50 V・ダブルズームキット（ブラック／ホワイト）EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット（ブラック／ホワイト） EOS R50 V・ボディー（ブラック／ホワイト）EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50・ダブルズームキット（ブラック／ホワイト）EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット（ブラック／ホワイト） EOS R50・ボディー（ブラック／ホワイト）RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM$$RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF24-105mm F2.8 L IS USM Z RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（ブラック／ホワイト） RF70-200mm F2.8 L IS USM RF200-800mm F6.3-9 IS USMRF20mm F1.4 L VCM RF24mm F1.4 L VCM RF35mm F1.4 L VCM RF50mm F1.4 L VCM RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM$$RF100mm F2.8 L MACRO IS USM RF24-105mm F4 L IS USMRF16-28mm F2.8 IS STM RF28-70mm F2.8 IS STMRF24mm F1.8 MACRO IS STM RF24-105mm F4-7.1 IS STM RF100-400mm F5.6-8 IS USM EXTENDER RF1.4x EXTENDER RF2xRF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STMRF50mm F1.8 STMEOS C80・ボディー EOS R5 C・ボディーPowerShot V1PowerShot V10（ブラック／シルバー／ホワイト） PowerShot V10・トライポッドグリップキットSELPHY CP1500（ホワイト／ピンク） SELPHY QX20（ホワイト／グレー）

※カメラまたはレンズと同時購入の場合のみ対象（単品でのキャッシュバックはなし）。

2万円増額

1万円増額

5,000円増額

3,000円増額

2,500円増額

1,000円増額

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