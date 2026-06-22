キャンペーン：「EOS R5 Mark II」購入で7万円キャッシュバック キヤノン“夏のキャンペーン”が6月26日から
キヤノン 夏のキャッシュバック2026
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、ミラーレスカメラや交換レンズなどを対象とした「キヤノン 夏のキャッシュバック2026」を6月26日（金）から開始する。対象購入期間は8月17日（月）まで。
期間中に対象製品を購入して所定の手続きを行う事で、キャッシュバックが受けられるキャンペーン。
対象製品には、ミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターなどが含まれる。単体での最大キャッシュバック額は7万円分。
また、カメラとレンズの同時購入、レンズの2本以上同時購入、対象のカメラまたはレンズと指定アクセサリーの同時購入により、キャッシュバック金額が増額される。
キャンペーン名
キヤノン 夏のキャッシュバック2026
購入期間
2026年6月26日（金）～8月17日（月）
応募締切
2026年8月31日（月）※当日消印有効
ミラーレスカメラ
7万円キャッシュバックEOS R5 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R5 Mark II・ボディー
3万円キャッシュバックEOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット EOS R6 Mark II・ボディー
2万円キャッシュバックEOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット EOS R8・ボディー EOS R50 V・ダブルズームキット（ブラック／ホワイト）
1万5,000円キャッシュバックEOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット（ブラック／ホワイト） EOS R50 V・ボディー（ブラック／ホワイト）
1万円キャッシュバックEOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50・ダブルズームキット（ブラック／ホワイト）
8,000円キャッシュバックEOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット（ブラック／ホワイト） EOS R50・ボディー（ブラック／ホワイト）
RFレンズ
4万5,000円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM$$
4万円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF24-105mm F2.8 L IS USM Z RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（ブラック／ホワイト） RF70-200mm F2.8 L IS USM RF200-800mm F6.3-9 IS USM
2万5,000円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）RF20mm F1.4 L VCM RF24mm F1.4 L VCM RF35mm F1.4 L VCM RF50mm F1.4 L VCM RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM$$
2万円キャッシュバック（同時購入増額：1万円）RF100mm F2.8 L MACRO IS USM RF24-105mm F4 L IS USM
1万5,000円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）RF16-28mm F2.8 IS STM RF28-70mm F2.8 IS STM
1万円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF24-105mm F4-7.1 IS STM RF100-400mm F5.6-8 IS USM EXTENDER RF1.4x EXTENDER RF2x
5,000円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM
3,000円キャッシュバック（同時購入増額：5,000円）RF50mm F1.8 STM
デジタルシネマカメラ
7万円キャッシュバックEOS C80・ボディー EOS R5 C・ボディー
レンズ一体型カメラ
2万円キャッシュバックPowerShot V1
1万5,000円キャッシュバックPowerShot V10（ブラック／シルバー／ホワイト） PowerShot V10・トライポッドグリップキット
コンパクトフォトプリンター
2,000円キャッシュバックSELPHY CP1500（ホワイト／ピンク） SELPHY QX20（ホワイト／グレー）
アクセサリー同時購入による増額
※カメラまたはレンズと同時購入の場合のみ対象（単品でのキャッシュバックはなし）。