名古屋、MF倍井謙のベルギー2部クラブへのレンタル満了を発表…冬加入で2得点3アシストを記録

名古屋グランパスは20日、ベールスホット（ベルギー2部）に期限付き移籍中のMF倍井謙の同期間満了を発表した。



2001年4月4日生まれの倍井は現在25歳。“最強世代”と称される名古屋グランパスU−18を牽引したドリブラーは、2024年に関西学院大学を経てトップチームに入団した。ルーキーイヤーに公式戦30試合でプレーした後、2025シーズンはジュビロ磐田で武者修行。そして今冬、自身初の海外挑戦としてベールスホットにレンタル加入すると、2部リーグで10試合出場・2得点3アシストを記録したものの、3位で回った昇格プレーオフでは決勝戦で敗れていた。