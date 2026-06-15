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ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺（大阪府堺市）1階ロビーで6月14日、「海船濱ふとん太鼓」展示・披露セレモニーが行われた。

ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺は、堺の地域文化や伝統文化を国内外へ発信する文化体験プロジェクト「Sakai Cultural Experience」の一環として、大阪・堺ふとん太鼓協議会と連携。同日から8月22日まで、1階ロビーで堺の伝統文化「海船濱ふとん太鼓」を展示する。

展示・披露セレモニーには、アゴーラ ホスピタリティーズの冼楚平代表取締役社長兼CEO、大阪・堺ふとん太鼓協議会の泉谷昇代表、海船濱ふとん太鼓仲間の鬼川錦吾会長、永藤英機堺市長らが登壇した。

永藤市長は「ふとん太鼓を拝見して、美しくて、荘厳で、神々しい。堺の伝統ある祭礼文化であるふとん太鼓を展示していただいたことを本当に誇らしく思っている。国内外から訪れる多くの皆さまに、ふとん太鼓を通じて堺の伝統文化を感じていただければ」とあいさつした。

そのほか、海船濱ふとん太鼓仲間の約60人の担ぎ手による迫力ある担ぎ上げや囃子歌が披露され、永藤市長もふとん太鼓に上がった。

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