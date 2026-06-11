ミュージックビデオ再生回数は1億回突破

西武は11日、8月18日に東京ドームで開催されるオリックス戦に、8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）」が来場し、試合前にミニライブを含むスペシャルパフォーマンスに出演すると発表した。

Hearts2Heartsは、ジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジューン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成されており、韓国の最大手芸能事務所であるSMエンターテインメントから「aespa（エスパ）」以来5年ぶりにデビューしたガールズグループだ。10代から20代の若い世代を中心に世界中で人気を集めている。

2025年にデビューしたK-POPアーティストの中で最多となる新人賞9冠を達成。デビュー曲の「The Chase」をはじめ、「STYLE」「RUDE！」がSpotifyで1億ストリーミングを突破するなど、圧倒的な勢いを見せている。

特に2026年2月に発表したシングル「RUDE！」では、各種グローバルチャート1位や音楽番組5冠を獲得。自身初となるミュージックビデオ再生回数1億回突破も記録した。今回、試合前の午後5時30分頃からグラウンドでミニライブを行い、人気曲を披露する予定だ。

試合当日は株式会社クレディセゾンの協賛により「SAISON presents スペシャルナイター」として開催される。「アオフェス2026」の開催期間中であり、ビジター応援外野指定席をのぞく来場者全員に、右袖にクレディセゾンの企業ロゴがプリントされた「アオフェスユニフォーム2026」が配布される。（Full-Count編集部）