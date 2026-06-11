FWでミスが起きたときの対処法！連続素振り10回でスイングを確認しよう

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

【フェアウェイウッド】成功率を上げる

FWのミスといえば、ボールの頭を叩くチョロか、手前を打ってのダフリ。大西翔太コーチによれば「FWをうまく打つコツはヘッドの動きをいかに管理するか」だという。それを早速、試してみよう。

ソールで芝を擦れるかがキーポイント！

クラブ自体が長く、地面の上にあるボールを直接打つFWは、難易度の高いクラブです。うまく打つコツは、クラブヘッドの動きを管理して正しく動かすこと。ダウンスイングでヘッドが低い位置から下りてきて、フェース面がスクエアになった状態でインパクトを迎えたら、そのまま低い位置へと振り抜いていく。

これを実現するには、ソールが芝の上をザザッと滑るような連続素振りを行なうことです。10回連続でできれば、本番での成功率がグンと上がりますよ。

連続素振りはセルフチェックにもなる

小さな振り幅でもいいので、とにかくソールで芝を擦る素振りや練習をしよう。ダウンスイングで擦る、フォローからトップまで振り戻したときも擦る、連続素振りで行なうのもオススメだ

連続素振りを行った際に、ソールが地面まで届かない人は上体の起き上がりが早い。ボールの手前をダフッてしまう人はダウンスイングで上体が目標方向に突っ込み気味になっている、と判断して直してみよう

打ち込む、高く上げるスイングはNG

芝を上手に擦れない、へッドを鋭角に入れすぎたり、打球を高く上げようとするスイングはNG

あえて3Wで素振りをする

FWのなかでももっとも長く、難しいクラブが3番ウッド。このクラブさえ打てれば、ほかのFWも必ず打てるので、連続素振りは3番ウッドで行なおう

いかがでしたか？ 芝を擦る素振りをしましょう。

レッスン=大西翔太

●おおにし・しょうた/1992年生まれ。15年から青木瀬令奈のコーチを務め、トーナメントではキャディバッグも担ぐプロコーチ。18年にPGAティーチングプロA級資格取得。わかりやすいゴルフ理論に定評があり、ゴルフメディアにも多数出演している。メンタルトレーナー、整体師の資格ももつ。

構成=山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ