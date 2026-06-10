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大阪・西梅田でキャンドルナイト 幻想的なインスタレーションも

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西梅田エリア（大阪市北区）で6月9日、キャンドルナイトイベント「NISHIUMEDA CANDLE NIGHT」が開かれた。



2005（平成17）年から6月と12月に開催されている恒例イベント。今回は、街全体がキャンドルアートギャラリーとなる「キャンドル回廊」、行燈（あんどん）を灯す「西梅行燈」のほか、西梅田公園ではCANDLE JUNEさんによる幻想的なインスタレーションを展開するなど、西梅田エリア各所でさまざまなキャンドルが灯された。