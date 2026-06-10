大阪・西梅田でキャンドルナイト 幻想的なインスタレーションも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
西梅田エリア（大阪市北区）で6月9日、キャンドルナイトイベント「NISHIUMEDA CANDLE NIGHT」が開かれた。
2005（平成17）年から6月と12月に開催されている恒例イベント。今回は、街全体がキャンドルアートギャラリーとなる「キャンドル回廊」、行燈（あんどん）を灯す「西梅行燈」のほか、西梅田公園ではCANDLE JUNEさんによる幻想的なインスタレーションを展開するなど、西梅田エリア各所でさまざまなキャンドルが灯された。
2005（平成17）年から6月と12月に開催されている恒例イベント。今回は、街全体がキャンドルアートギャラリーとなる「キャンドル回廊」、行燈（あんどん）を灯す「西梅行燈」のほか、西梅田公園ではCANDLE JUNEさんによる幻想的なインスタレーションを展開するなど、西梅田エリア各所でさまざまなキャンドルが灯された。
関連記事
「OSAKA BAY SKYLUMINA」でドローンショー 夜空にミャクミャクも登場
泉南ロングパークにミャクミャクモニュメント 除幕式に吉村洋文知事ら
新世界で日本初となる常設都市型広告ドローンショー「SKY BILLBOARD PROJECT」が開幕
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。 https://osaka.style/