Jリーグ公式Xが公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。開幕を前にJリーグは、公式Xでサッカー日本代表を後押しする動画を公開。主力選手たちが、Jリーグでプレーしていた頃の映像を交えた約2分半の動画は、ファンの間で大きな感動を呼んでいる。

日本代表のメンバー発表を見守るサポーターの目線で描かれた動画。鎌田大地や堂安律、久保建英といった現在は欧州トップリーグでプレーする選手の名前が呼ばれると、当時の映像と共にかつて在籍していたJリーグクラブのサポーターたちが、喜びの表情を見せるという構成となっている。

Jリーグは「街の誇りを、世界へ。行け、日本代表。あなたには、何万人もの家族がいる。」と記して、動画を公開。Jリーグで育った時間と、代表の舞台が地続きでつながっていることを打ち出した演出にファンも反応している。

「あかん、まじで涙出た。Jサポはみんな親目線なんよな。これがあるからJリーグは至高」

「これはもうずるい。電車で見てボロ泣きしてしまった」

「不覚にも泣いた みんなの気持ちを背に受けて、思いっ切り戦ってください！」

「街の誇りが日本代表につながっていく感じが、本当に胸にきます」

「こういうの本当に大好きだ それぞれのうちの子達の勇姿を全員で見届けよう！！」

「間違いなくこの国のリーグがこの国の代表チームの礎となってる」

「伊東純也のプロキャリアはヴァンフォーレ甲府からスタートしたと改めて皆様にお伝えしたい」

「またJリーグがすごい動画を… 久保建英は西が丘と夢の島が育てた」

1次リーグF組の日本代表は、14日（同15日）の初戦で強豪オランダと激突。その後、20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）