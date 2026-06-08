◆成長を諦めるとなぜか人生がうまくいく驚きのカラクリ

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

「何者かにならなきゃいけない」と焦っていませんか？

今日は、「成長しないといけない症候群」のようになっている人に向けてお話ししたいと思います。

「何者かにならなきゃいけない」「ついつい上を目指してしまう」と焦っていませんか？ そもそも何が上で何が下なのか、というツッコミどころはあるのですが、「このままではいけない」「もっと成長しなきゃ」という思いに駆られて、しんどくなっている人は多いのではないでしょうか。

今回は、そんな風に苦しんでいる方に向けてのメッセージです。ズバリ言ってしまうと、「成長を諦めると人生が好転する」というお話です。

上昇志向の正体は「自己否定」と「ないものねだり」

もちろん、焦る気持ちはよくわかります。特に、まだ何者でもない若い時期などは、「何かすごい人にならなきゃいけない」「何か成果を出さなきゃいけない」「今のままじゃダメだ」と思い詰めがちです。

しかし、こういう人は、何かを掴めばそれで満足するのかというと、決してそうではありません。常に自分に対して「ないものねだり」をしている状態になってしまうからです。そうすると、人生においてずっと走り続けなければいけなくなります。

人間には、体力やタイミングなどさまざまな要素があるため、思い通りにいかないこともあります。年齢的な問題や、運気のような流れもあります。常にうまくいく時代が続くわけではありませんし、そもそも「うまくいった試しがない」と感じている人の方が多いかもしれません。

根本にある問題は？

では、うまくいかない時にどうするのか？ ひたすら自己否定に陥ってしまうことになります。

上昇志向が強い人の根本にあるのは、決して「意識が高い」といったことではありません。根本にある問題は、常に自分の中に持っている「自己否定の感覚」なのです。「このままではいけない」と、自分へのないものねだりをしてしまっている状態です。

そのままでは、何がどうなろうと自分へのないものねだりをやめない限り、苦しさは続きます。自己否定をし続ける人生になってしまうのです。

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