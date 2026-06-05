「キル フェ ボン名古屋栄」が、2026年5月28日でオープン1周年を迎えました。これを記念して、オープン時に大好評だった名古屋栄店限定タルト2種が1年ぶりに再登場します♪ さらに、店内には来店者がひとことメッセージを書いて参加できるメッセージボードを設置。節目を祝うあたたかなムードが感じられます。

13年ぶりに戻ってきた「キル フェ ボン名古屋栄」が1周年♪

東京や大阪、福岡、そして名古屋をはじめ、全国に12店舗を展開する大人気のタルト専門店「キル フェ ボン」。名古屋栄店は、ファンからの熱い要望に応えて、2025年5月28日に再出店した店舗です。

フルーツの彩りが映える明るい店内に入れば、華やかなタルトがずらりと並ぶオリジナルのショーケースが目の前に！360度から見渡せるから、“お客様に寄り添いながらケーキ選びのお手伝いをする”というコンセプトの通り、ゆっくりとケーキを選ぶことができますよ。

誰でも参加できるメッセージボード

店内では、地域のお客様とともに節目を祝いたいという思いから、1周年企画を実施中。限定タルト2種の販売はもちろんのこと、誰でも書けるメッセージボードが用意されていて、参加型の内容になっています。

メッセージボードには、ファンからの熱い想いがずらり。なんと最初の2日間で、メッセージボード1枚がすべて埋まってしまったのだとか。地域の人に愛されているのが伝わってきますね。

食べられるのはココだけ！記念タルト2種が1年ぶりに再登場

1周年記念のメインは、なんといっても名古屋栄店限定のタルト2種。どちらもオープン時に販売され、大好評だった商品です。期間限定なので、お見逃しなく！

●愛知県 天野イチジク農園産 イチジクのタルト

piece 2,592円／Whole(25cm）25,920円

※販売期間：2026年5月28日（木）～7月31日（金）

2020年「第21回全国果樹技術・経営コンクール」で農林水産大臣賞を受賞した天野イチジク農園のイチジクを使用した一品。ふっくらと大ぶりなイチジクが一面に並ぶ贅沢なタルトです。

もちろん、味わいもリッチ♪自家製イチジクジャムとコクのあるはちみつソースを合わることで、甘みが強くジューシーなイチジクの味わいが引き立ちます。さらに、こだわりのタルト生地に、リコッタチーズ入りの香ばしいアーモンドクリーム、なめらかなカスタードを重ねています。

●特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとバニラムースのタルト

piece 3,099円／Whole(25cm）30,996円

※販売期間：2026年5月28日（木）～6月30日（火）

静岡県袋井産のクラウンメロンを一面に飾った、初夏らしい一品です。淡いグリーンが美しいクラウンメロンの下には、バニラムース、フロマージュブラン入りカスタード、ミルクジュレの層が。名古屋城のシンボル「金のシャチホコ」の尾びれをイメージしたデザインにも注目です。

仕上げにはエルダーフラワージュレが使われていて、口に運べばクラウンメロンの上品な甘みとみずみずしさが広がり、その後に感じるジュレの華やかな香りがアクセントになっています。最後まで爽やかに楽しめる味わいが魅力です。

1周年の今だからこそ訪れたい、名古屋栄だけの「キル フェ ボン」

愛知県産イチジクを使ったタルトと、静岡県袋井産クラウンメロンを使ったタルトは、どちらも名古屋栄店限定。1周年という節目にふさわしいラインナップですね。

誰でも書き込めるメッセージボードも設置されているから、常連さんはもちろん、初めて訪れる人にとっても、気軽に参加できるのが嬉しいところ。この機会に、ぜひ「キル フェ ボン名古屋栄」で特別なひとときを過ごしてみませんか。

店舗名：キル フェ ボン名古屋栄

住所：名古屋市中区栄3-17-25

営業時間：11:00～20:00※カフェLO19:00

定休日：不定休

公式サイト：https://www.quil-fait-bon.com/