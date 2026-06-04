不二家「ミルキー」75周年記念！108円シュークリームが毎週金土日限定で登場
不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は、2026年に発売75周年を迎えた。これを記念して、新商品「milky75thミルキーシュークリーム」が登場する。「ミルキー」75周年の感謝とともに、物価高騰が続く中でも多くの人に気軽においしいスイーツを楽しんでほしいという想いを込め、毎週金土日限定、108円で販売される。
【画像】milky75thミルキーシュークリーム(108円)
■＜毎週金土日限定発売＞「milky75thミルキーシュークリーム」
ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用した乳味豊かなミルキークリームを詰めたシュークリーム。練乳のやさしい甘さとまろやかなコクが広がる、「ミルキー」をイメージしたおいしさを楽しめる一品となっている。
商品名：「milky75thミルキーシュークリーム」
発売日：2026年6月5日(金)より毎週金土日限定で発売
価格：108円
販売場所：全国の不二家洋菓子店
「ミルキー」発売75周年を記念して販売される「milky75thミルキーシュークリーム」、気になる人はぜひ近くの不二家洋菓子店でチェックしてみてほしい。
※画像はイメージ。
※店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合もあります。
※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売予定。
※イートインスペースでの飲食には標準税率(10%)が適用され、掲載の税込価格とは異なります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】milky75thミルキーシュークリーム(108円)
ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用した乳味豊かなミルキークリームを詰めたシュークリーム。練乳のやさしい甘さとまろやかなコクが広がる、「ミルキー」をイメージしたおいしさを楽しめる一品となっている。
商品名：「milky75thミルキーシュークリーム」
発売日：2026年6月5日(金)より毎週金土日限定で発売
価格：108円
販売場所：全国の不二家洋菓子店
「ミルキー」発売75周年を記念して販売される「milky75thミルキーシュークリーム」、気になる人はぜひ近くの不二家洋菓子店でチェックしてみてほしい。
※画像はイメージ。
※店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合もあります。
※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売予定。
※イートインスペースでの飲食には標準税率(10%)が適用され、掲載の税込価格とは異なります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。