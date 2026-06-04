A5 5G(au)

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　「BCNランキング」2026年5月25日〜31日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　A5 5G(au)（OPPO）

2位　Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

4位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

5位　Pixel 10a(au)（Google）

6位　moto g05（Motorola Mobility）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

8位　Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）

9位　Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）

10位　Motorola razr 50（Motorola Mobility）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。