サンリオの人気キャラ「クロミ」とコラボしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」が全国5都市で開催
株式会社ベストブライダルは、運営する全国5都市の結婚式場にて、2026年6月13日(土)〜8月30日(日)の特定日に、期間限定で株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」(大人・平日6900円〜、土日祝7200円〜)を開催する。
【画像】「クロミ」オリジナルランチョンマット
テーマはきらめくティアラを飾り、軽やかに羽を広げた恋のキューピッド。その正体は、自称マイメロディのライバルで恋愛小説に夢中な実はとても乙女チック!?な女のコの「クロミ」。彼女が手にした弓から放たれる恋の魔法によって、ラベンダーとピンクに彩られ、キラキラと輝く宝石のようなスイーツが並ぶ。スイーツの甘い香りに包まれながら、ふわりと漂う恋の予感に胸を躍らせて、好きなメニューを心ゆくまで楽しもう。
■ファーストディッシュ(1人1皿)
■赤紫蘇風味のフレンチフライドポテト／鶏モモ肉のソテー ピペラードソース
赤紫蘇を効かせた揚げたてのフライドポテトと、香ばしく焼き上げた鶏モモのソテーを赤ピーマンとトマトのソースで。
■スイーツ10種
■おすましブルーベリータルト
香ばしいサクサクのタルトに、ラベンダー色のブルーベリークリームと生クリームを贅沢に絞った一品。
■ふわふわスフレの恋心チーズケーキ
口の中でしっとりとろけるふわふわのスフレチーズケーキに、恋のキューピッドに扮したキュートな「クロミ」のプレートが添えられている。
■恋する桃のショートケーキ
旬の桃を贅沢にサンドしたラベンダーとピンクのショートケーキに、表情豊かな「クロミ」がたくさん散りばめられている。見ているだけで心が弾むかわいらしいケーキ。
■ハッピーフルーツポンチ
マンゴーやピンクグレープフルーツなど、彩り豊かなフルーツとさわやかなゼリーがシュワっと弾ける、パーティーにぴったりのハッピーな微炭酸ポンチ。
■レモンとバタフライピーの煌めきゼリー
ラベンダーとピンクのグラデーションが魔法のように幻想的な、ナタデココの食感とレモンのさわやかさが弾けるキラキラ輝くゼリー。
■とろける恋心の桃パンナコッタ
優しい甘さのパンナコッタに、とろけるような桃のジュレと果肉をたっぷりのせ、「クロミ」のピュアな恋心をイメージしたピンク色のデザート。
■乙女のときめきブルーベリームース
さわやかなブルーベリームースにハートのチョコを添えて、「クロミ」の乙女チック!?な心を表現。
■おめかしモードのオレンジ香るカップケーキ
さわやかなオレンジが香るしっとり生地に、ラベンダーとピンクのクリームでドレスアップした、パーティー気分を盛り上げる小さなカップケーキ。
■ラズベリーのふんわりピンクシュー
甘酸っぱいラズベリージャムと濃厚なディプロマットクリームを閉じ込めた、見た目も愛らしいピンク色のシュークリーム。
■恋するキューピッドのピーチムース
ティアラを飾った白桃のムース。「クロミ」が放つ恋の矢に射抜かれたような、愛らしいハート形になっている。
■フード4種
■漆黒の特製カレー 〜恋するピンクライスとクロミの好物“らっきょう”を添えて〜
しば漬けと一緒に炊いてピンクに色付けした御飯と、味わい深い黒カレー。「クロミ」の好物のらっきょうと一緒に。
■夏野菜のペペロンチーノ レモンの香り
夏野菜をふんだんに使用しベーコンチップがアクセントの、彩り鮮やかなオイルパスタ。レモンの香りでさわやかに仕上げたひと品。
■彩り野菜のガーデンフレッシュサラダ
シャキシャキの夏野菜のみずみずしい食感でリフレッシュ！パーティーの箸休めにぴったり。
■フレンチフライドポテト 〜赤紫蘇ディップ＆ケチャップ〜
サクサクに揚げたポテトを、ピンク色の「赤紫蘇マヨネーズ」と、真っ赤なケチャップの2種のディップで楽しめる。
■オプション
■クロミマシュマロ(400円)
驚くほどプニプした触感に癒やされる、ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のマシュマロ。思わず笑みがこぼれる愛くるしい表情は、スイーツに添えての写真撮影にもぴったり。
■クロミの恋のまじないドリンク(シャイニーパール・ピンク／シャイニーパール・パープル)(1400円)
ハートのマシュマロを添えたピックでくるくる混ぜると、グラスの中にキラキラの魔法がふわっと広がるスペシャルドリンク。
■真夏の恋色パフェ〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜(事前予約制)
ノンアルコールの白ワインジュレと旬のブルーベリーにさわやかなヨーグルトアイスを合わせ、ハートのメレンゲからひょっこり顔を出すキューピッド姿の「クロミ」に思わずときめくスペシャリテ。
※「スペシャルパフェ付き」の表記があるブッフェメニューを事前予約必須。
■クロミの白桃ショートケーキ 〜魅惑のラベンダーカラー〜(直径10センチ)(事前予約制)
みずみずしい白桃を贅沢に使った、上品な甘さと桃の香りが広がるショートケーキ。ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のクッキーを大胆に飾った、心ときめくスイーツ。
※「スペシャルケーキ付き」の表記があるブッフェメニューを事前予約必須。
■販売概要
販売期間：2026年6月13日(土)〜8月30日(日)
※特定日開催
※店舗により開催日が異なる
※スペシャルドリンク以外、事前予約必須
販売場所：横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ／大宮 アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(新浦安)／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／アートグレイス ウエディングヒルズ(京都)
※ブッフェコースはいずれも「クロミ」オリジナルランチョンマット付き
※スペシャルドリンクには「クロミ」オリジナルコースター付き(先着順数量限定、なくなり次第終了)
※スペシャルデザート付きのブッフェコースを選択された方には「クロミ」オリジナルステッカープレゼント(先着順数量限定、なくなり次第終了)
■販売店舗
■横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ
販売日：2026年6月13日(土)、6月14日(日)、6月20日(土)、6月28日(日)、7月3日(金)、7月4日(土)、7月11日(土)、7月12日(日)、7月19日(日)、7月26日(日)、8月1日(土)、8月5日(水)、8月8日(土)、8月11日(祝)、8月14日(金)、8月22日(土)
※特定日開催
※8月11日(祝)〜8月14日(金)のお盆期間は土日祝料金
※要予約
販売時間：【1部】12時〜14時【2部】15時〜17時※7月19日(日)、8月1日(土)は1部のみ開催
料金：【大人】平日6900円〜、土日祝7200円〜【小学生】平日3800円〜、土日祝4100円〜【未就学児】平日2800円〜、土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4
アクセス：JR京急線横浜駅北改札きた東口Aより徒歩約7分
電話番号：045-440-6881(リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA)
定休日：不定休
■大宮 アートグレイス ウエディングシャトー
販売日：2026年6月13日(土)、6月14日(日)、6月21日(日)、6月26日(金)、6月27日(土)、7月2日(木)、7月3日(金)、7月4日(土)、7月10日(金)、7月11日(土)、7月12日(日)、7月19日(日)、7月20日(祝)、7月25日(土)、7月26日(日)、7月31日(金)、8月9日(日)、8月11日(祝)、8月13日(木)、8月14日(金)、8月15日(土)、8月23日(日)
※特定日開催
※8月11日(祝)〜8月14日(金)のお盆期間は土日祝料金
※要予約
販売時間：【1部】12時30分〜14時30分【2部】15時30分〜17時30分
料金：【大人】平日6900円〜、土日祝7200円〜【小学生】平日3800円〜、土日祝4100円〜【未就学児】平日2800円〜、土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7
アクセス：JR土呂駅から徒歩約9分
電話番号：048-662-5551(カフェ＆レストラン 四季庭)
定休日：火曜日
■アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(新浦安)
販売日：2026年6月20日(土)、6月21日(日)、7月18日(土)、7月26日(日)、8月2日(日)、8月5日(水)、8月7日(金)、8月16日(日)、8月19日(水)、8月30日(日)
※特定日開催
※要予約
販売時間：【1部】12時〜14時【2部】14時30分〜16時30分
料金：【大人】平日6900円〜、土日祝7200円〜【小学生】平日3800円〜、土日祝4100円〜【未就学児】平日2800円〜、土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：千葉県浦安市明海5-8-2
アクセス：JR京葉線東京駅より徒歩約16分、JR京葉線新浦安駅より車またはバスで約7分
電話番号：047-316-6668
定休日：毎週月・火曜(祝日除く)、および指定日
■アートグレイス ウエディングコースト 大阪
販売日：2026年6月13日(土)、6月21日(日)、6月28日(日)、7月4日(土)、7月12日(日)、7月18日(土)、7月25日(土)、8月2日(日)、8月14日(金)、8月15日(土)、8月23日(日)、8月30日(日)
※特定日開催
※8月11日(祝)〜8月14日(金)のお盆期間は土日祝料金
※要予約
販売時間：【1部】12時〜14時【2部】14時30分〜16時30分
料金：【大人】土日祝7200円〜【小学生】土日祝4100円〜【未就学児】土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付かない
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1
アクセス：中央線「コスモスクエア駅」徒歩約7分、またはニュートラム「トレードセンター前」徒歩約2分
電話番号：06-6569-5588
定休日：毎週月・火曜(祝日除く)、および指定日
■アートグレイス ウエディングヒルズ
販売日：2026年7月5日(日)、7月11日(土)、7月20日(祝)、7月26日(日)、8月2日(日)、8月11日(祝)、8月16日(日)、8月30日(日)
※特定日開催
※要予約
販売時間：【1部】12時30分〜14時30分【2部】15時〜17時
料金【大人】土日祝7200円〜【小学生】土日祝4100円〜【未就学児】土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：京都市左京区吉田河原町14-5
アクセス：京阪「神宮丸太町駅」5番出口から徒歩約8分／京阪「出町柳駅」4番出口から徒歩約8分
電話番号：075-762-1898
定休日：毎週月・火曜日(祝日を除く)、および指定日
■メニュー詳細
※仕入れ状況により、食材やデザインが一部内容が変更となる場合あり
【Food＆Dessert】
＜ファーストディッシュ＞
赤紫蘇風味のフレンチフライドポテト／鶏モモ肉のソテー ピペラードソース※1人1皿
＜デザート＞
恋する桃のショートケーキ／乙女のときめきブルーベリームース／とろける恋心の桃パンナコッタ／ラズベリーのふんわりピンクシュー／レモンとバタフライピーの煌めきゼリー／ふわふわスフレの恋心チーズケーキ／おすましブルーベリータルト／おめかしモードのオレンジ香るカップケーキ／恋するキューピッドのピーチムース／ハッピーフルーツポンチ
＜フード＞
漆黒の特製カレー 〜恋するピンクライスとクロミの好物“らっきょう”を添えて〜／夏野菜のペペロンチーノ レモンの香り／彩野菜のガーデンフレッシュサラダ／フレンチフライドポテト 〜赤紫蘇ディップ＆ケチャップ〜
【Option】
・クロミマシュマロ(400円)
＜スペシャルドリンク＞
・クロミの恋のまじないドリンク(シャイニーパール・ピンク／シャイニーパール・パープル)(各1400円)
＜スペシャルデザート＞
・真夏の恋色パフェ 〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜
・クロミの白桃ショートケーキ 〜魅惑のラベンダーカラー〜(直径10センチ)
・メッセージプレート(500円)
【Free Drink】
コーヒー(ICE・HOT)／紅茶(ICE・HOT)／烏龍茶／アップル／ピンクグレープ／コーラ
※画像はすべてイメージ
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670209
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「クロミ」オリジナルランチョンマット
テーマはきらめくティアラを飾り、軽やかに羽を広げた恋のキューピッド。その正体は、自称マイメロディのライバルで恋愛小説に夢中な実はとても乙女チック!?な女のコの「クロミ」。彼女が手にした弓から放たれる恋の魔法によって、ラベンダーとピンクに彩られ、キラキラと輝く宝石のようなスイーツが並ぶ。スイーツの甘い香りに包まれながら、ふわりと漂う恋の予感に胸を躍らせて、好きなメニューを心ゆくまで楽しもう。
■ファーストディッシュ(1人1皿)
■赤紫蘇風味のフレンチフライドポテト／鶏モモ肉のソテー ピペラードソース
赤紫蘇を効かせた揚げたてのフライドポテトと、香ばしく焼き上げた鶏モモのソテーを赤ピーマンとトマトのソースで。
■スイーツ10種
■おすましブルーベリータルト
香ばしいサクサクのタルトに、ラベンダー色のブルーベリークリームと生クリームを贅沢に絞った一品。
■ふわふわスフレの恋心チーズケーキ
口の中でしっとりとろけるふわふわのスフレチーズケーキに、恋のキューピッドに扮したキュートな「クロミ」のプレートが添えられている。
■恋する桃のショートケーキ
旬の桃を贅沢にサンドしたラベンダーとピンクのショートケーキに、表情豊かな「クロミ」がたくさん散りばめられている。見ているだけで心が弾むかわいらしいケーキ。
■ハッピーフルーツポンチ
マンゴーやピンクグレープフルーツなど、彩り豊かなフルーツとさわやかなゼリーがシュワっと弾ける、パーティーにぴったりのハッピーな微炭酸ポンチ。
■レモンとバタフライピーの煌めきゼリー
ラベンダーとピンクのグラデーションが魔法のように幻想的な、ナタデココの食感とレモンのさわやかさが弾けるキラキラ輝くゼリー。
■とろける恋心の桃パンナコッタ
優しい甘さのパンナコッタに、とろけるような桃のジュレと果肉をたっぷりのせ、「クロミ」のピュアな恋心をイメージしたピンク色のデザート。
■乙女のときめきブルーベリームース
さわやかなブルーベリームースにハートのチョコを添えて、「クロミ」の乙女チック!?な心を表現。
■おめかしモードのオレンジ香るカップケーキ
さわやかなオレンジが香るしっとり生地に、ラベンダーとピンクのクリームでドレスアップした、パーティー気分を盛り上げる小さなカップケーキ。
■ラズベリーのふんわりピンクシュー
甘酸っぱいラズベリージャムと濃厚なディプロマットクリームを閉じ込めた、見た目も愛らしいピンク色のシュークリーム。
■恋するキューピッドのピーチムース
ティアラを飾った白桃のムース。「クロミ」が放つ恋の矢に射抜かれたような、愛らしいハート形になっている。
■フード4種
■漆黒の特製カレー 〜恋するピンクライスとクロミの好物“らっきょう”を添えて〜
しば漬けと一緒に炊いてピンクに色付けした御飯と、味わい深い黒カレー。「クロミ」の好物のらっきょうと一緒に。
■夏野菜のペペロンチーノ レモンの香り
夏野菜をふんだんに使用しベーコンチップがアクセントの、彩り鮮やかなオイルパスタ。レモンの香りでさわやかに仕上げたひと品。
■彩り野菜のガーデンフレッシュサラダ
シャキシャキの夏野菜のみずみずしい食感でリフレッシュ！パーティーの箸休めにぴったり。
■フレンチフライドポテト 〜赤紫蘇ディップ＆ケチャップ〜
サクサクに揚げたポテトを、ピンク色の「赤紫蘇マヨネーズ」と、真っ赤なケチャップの2種のディップで楽しめる。
■オプション
■クロミマシュマロ(400円)
驚くほどプニプした触感に癒やされる、ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のマシュマロ。思わず笑みがこぼれる愛くるしい表情は、スイーツに添えての写真撮影にもぴったり。
■クロミの恋のまじないドリンク(シャイニーパール・ピンク／シャイニーパール・パープル)(1400円)
ハートのマシュマロを添えたピックでくるくる混ぜると、グラスの中にキラキラの魔法がふわっと広がるスペシャルドリンク。
■真夏の恋色パフェ〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜(事前予約制)
ノンアルコールの白ワインジュレと旬のブルーベリーにさわやかなヨーグルトアイスを合わせ、ハートのメレンゲからひょっこり顔を出すキューピッド姿の「クロミ」に思わずときめくスペシャリテ。
※「スペシャルパフェ付き」の表記があるブッフェメニューを事前予約必須。
■クロミの白桃ショートケーキ 〜魅惑のラベンダーカラー〜(直径10センチ)(事前予約制)
みずみずしい白桃を贅沢に使った、上品な甘さと桃の香りが広がるショートケーキ。ラベンダーカラーのずきんを纏った「クロミ」のクッキーを大胆に飾った、心ときめくスイーツ。
※「スペシャルケーキ付き」の表記があるブッフェメニューを事前予約必須。
■販売概要
販売期間：2026年6月13日(土)〜8月30日(日)
※特定日開催
※店舗により開催日が異なる
※スペシャルドリンク以外、事前予約必須
販売場所：横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ／大宮 アートグレイス ウエディングシャトー／アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(新浦安)／アートグレイス ウエディングコースト 大阪／アートグレイス ウエディングヒルズ(京都)
※ブッフェコースはいずれも「クロミ」オリジナルランチョンマット付き
※スペシャルドリンクには「クロミ」オリジナルコースター付き(先着順数量限定、なくなり次第終了)
※スペシャルデザート付きのブッフェコースを選択された方には「クロミ」オリジナルステッカープレゼント(先着順数量限定、なくなり次第終了)
■販売店舗
■横浜 アートグレイス ポートサイドヴィラ
販売日：2026年6月13日(土)、6月14日(日)、6月20日(土)、6月28日(日)、7月3日(金)、7月4日(土)、7月11日(土)、7月12日(日)、7月19日(日)、7月26日(日)、8月1日(土)、8月5日(水)、8月8日(土)、8月11日(祝)、8月14日(金)、8月22日(土)
※特定日開催
※8月11日(祝)〜8月14日(金)のお盆期間は土日祝料金
※要予約
販売時間：【1部】12時〜14時【2部】15時〜17時※7月19日(日)、8月1日(土)は1部のみ開催
料金：【大人】平日6900円〜、土日祝7200円〜【小学生】平日3800円〜、土日祝4100円〜【未就学児】平日2800円〜、土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4
アクセス：JR京急線横浜駅北改札きた東口Aより徒歩約7分
電話番号：045-440-6881(リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA)
定休日：不定休
■大宮 アートグレイス ウエディングシャトー
販売日：2026年6月13日(土)、6月14日(日)、6月21日(日)、6月26日(金)、6月27日(土)、7月2日(木)、7月3日(金)、7月4日(土)、7月10日(金)、7月11日(土)、7月12日(日)、7月19日(日)、7月20日(祝)、7月25日(土)、7月26日(日)、7月31日(金)、8月9日(日)、8月11日(祝)、8月13日(木)、8月14日(金)、8月15日(土)、8月23日(日)
※特定日開催
※8月11日(祝)〜8月14日(金)のお盆期間は土日祝料金
※要予約
販売時間：【1部】12時30分〜14時30分【2部】15時30分〜17時30分
料金：【大人】平日6900円〜、土日祝7200円〜【小学生】平日3800円〜、土日祝4100円〜【未就学児】平日2800円〜、土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7
アクセス：JR土呂駅から徒歩約9分
電話番号：048-662-5551(カフェ＆レストラン 四季庭)
定休日：火曜日
■アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ(新浦安)
販売日：2026年6月20日(土)、6月21日(日)、7月18日(土)、7月26日(日)、8月2日(日)、8月5日(水)、8月7日(金)、8月16日(日)、8月19日(水)、8月30日(日)
※特定日開催
※要予約
販売時間：【1部】12時〜14時【2部】14時30分〜16時30分
料金：【大人】平日6900円〜、土日祝7200円〜【小学生】平日3800円〜、土日祝4100円〜【未就学児】平日2800円〜、土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：千葉県浦安市明海5-8-2
アクセス：JR京葉線東京駅より徒歩約16分、JR京葉線新浦安駅より車またはバスで約7分
電話番号：047-316-6668
定休日：毎週月・火曜(祝日除く)、および指定日
■アートグレイス ウエディングコースト 大阪
販売日：2026年6月13日(土)、6月21日(日)、6月28日(日)、7月4日(土)、7月12日(日)、7月18日(土)、7月25日(土)、8月2日(日)、8月14日(金)、8月15日(土)、8月23日(日)、8月30日(日)
※特定日開催
※8月11日(祝)〜8月14日(金)のお盆期間は土日祝料金
※要予約
販売時間：【1部】12時〜14時【2部】14時30分〜16時30分
料金：【大人】土日祝7200円〜【小学生】土日祝4100円〜【未就学児】土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付かない
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1
アクセス：中央線「コスモスクエア駅」徒歩約7分、またはニュートラム「トレードセンター前」徒歩約2分
電話番号：06-6569-5588
定休日：毎週月・火曜(祝日除く)、および指定日
■アートグレイス ウエディングヒルズ
販売日：2026年7月5日(日)、7月11日(土)、7月20日(祝)、7月26日(日)、8月2日(日)、8月11日(祝)、8月16日(日)、8月30日(日)
※特定日開催
※要予約
販売時間：【1部】12時30分〜14時30分【2部】15時〜17時
料金【大人】土日祝7200円〜【小学生】土日祝4100円〜【未就学児】土日祝3100円〜
※小学生、未就学児にはファーストディッシュは付きません
※消費税・サービス料15％込み
※3歳未満は無料
※飲食の持ち込みはNG
住所：京都市左京区吉田河原町14-5
アクセス：京阪「神宮丸太町駅」5番出口から徒歩約8分／京阪「出町柳駅」4番出口から徒歩約8分
電話番号：075-762-1898
定休日：毎週月・火曜日(祝日を除く)、および指定日
■メニュー詳細
※仕入れ状況により、食材やデザインが一部内容が変更となる場合あり
【Food＆Dessert】
＜ファーストディッシュ＞
赤紫蘇風味のフレンチフライドポテト／鶏モモ肉のソテー ピペラードソース※1人1皿
＜デザート＞
恋する桃のショートケーキ／乙女のときめきブルーベリームース／とろける恋心の桃パンナコッタ／ラズベリーのふんわりピンクシュー／レモンとバタフライピーの煌めきゼリー／ふわふわスフレの恋心チーズケーキ／おすましブルーベリータルト／おめかしモードのオレンジ香るカップケーキ／恋するキューピッドのピーチムース／ハッピーフルーツポンチ
＜フード＞
漆黒の特製カレー 〜恋するピンクライスとクロミの好物“らっきょう”を添えて〜／夏野菜のペペロンチーノ レモンの香り／彩野菜のガーデンフレッシュサラダ／フレンチフライドポテト 〜赤紫蘇ディップ＆ケチャップ〜
【Option】
・クロミマシュマロ(400円)
＜スペシャルドリンク＞
・クロミの恋のまじないドリンク(シャイニーパール・ピンク／シャイニーパール・パープル)(各1400円)
＜スペシャルデザート＞
・真夏の恋色パフェ 〜爽やかサワーグルトとクロミの魔法〜
・クロミの白桃ショートケーキ 〜魅惑のラベンダーカラー〜(直径10センチ)
・メッセージプレート(500円)
【Free Drink】
コーヒー(ICE・HOT)／紅茶(ICE・HOT)／烏龍茶／アップル／ピンクグレープ／コーラ
※画像はすべてイメージ
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670209
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。